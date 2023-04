¿Son Woody Harrelson y Matthew McConaughey hermanos? La realidad supera a la ficción

Puede que la realidad haya superado, una vez más, a la ficción o puede que estemos ante uno de los mayores trucos publicitarios de la historia del entretenimiento. ¿Son Woody Harrelson y Matthew McConaughey hermanos? La pregunta tiene y no tiene que ver con su nuevo proyecto conjunto Brother from another mother. ¡Vaya título premonitorio!

Ambos intérprete comenzarán a compartir plano muy pronto en esta serie de AppleTV en la que interpretan a una versión ficticia de ellos mismos. Y durante los eventos promocionales ha ido creciendo la teoría de que ambos intérpretes pueden ser en realidad hermanos.

Comparativamente, sus imágenes dejan claro que comparten algunos rasgos físicos si bien tienen otros muy distintos. ¿La explicación? Pues la del título de su serie pero al revés... ¿Hermanos de misma madre pero distinto padre? No es que lo digamos nosotros sino que ha sido el propio McConaughey quien durante una entrevista para el podcast Let's talk off camera lo ha insinuado.

"El punto en el que empiezo yo y termina él siempre ha sido una línea turbia. Mis hijos lo llaman tío Woody y sus hijos me llaman tío Matthew" empieza explicando a modo de broma el actor. Pero no todo es algo humorístico sino que parece que hay algo más que nunca se ha puesto encima de la mesa.

"Hace unos años, visitando Grecia, estábamos sentados hablando de los unidos que estamos y de nuestras familias. Mi madre estaba allí y dijo: ‘Woody, conocí a tu padre’. Todos nos dimos cuenta de los puntos suspensivos que dejó mi madre después del ‘conocí’" cuenta el actor.

Pero que nadie piense en infidelidades ni historias de telenovelas. Ambos progenitores estaban solteros en la época en la que McConaughey nació. La gran duda dado que existen indicios para pensar que podrían ser hermanos es ahora si hacerse o no una prueba para confirmar el parentesco.

“Si Woody me propone una prueba de ADN podría responderle: 'Espera, ¿tratas de decirme que quien durante 53 años creí que era mi padre podría no serlo?'. Tengo más en juego que él'" contestó a la pregunta el intérprete.