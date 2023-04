Belén sobre 'Metanoia' durante el último concierto de su gira: "Estaba muy mal y no sabía por qué"

Este 22 de abril Belén Aguilera cerraba una etapa mágica con el fin de su SUPERPOPTOUR pt. II en Bilbao, después de más de una treintena de conciertos en los que, en muchos de los casos, ha doblado la capacidad de las salas de la gira anterior y colgado el cartel de "entradas agotadas".

La cantante catalana se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional: después de la viralización de Antagonista en TikTok, que le permitió alcanzar sus mejores cifras históricas en Spotify hace tan solo unas semanas, y el comienzo de la promoción de su nuevo EP que verá la luz en el mes de junio, tocaba cerrar círculos para abrir otros.

En este final de gira, además, ha cantado por primera vez en directo Nadie me ha preguntado, el último single de Metanoia que veía la luz el viernes pasado como una nueva píldora de lo que está por venir. Una canción que introducía al público de Bilbao dando más detalles sobre el proceso de creación de este EP recogidas en diferentes vídeos de TikTok que han recorrido el resto de redes sociales en las últimas horas:

"Vienen más cosas y todo evoluciona y todo cambia. Nada se acaba, todo es circular y es cíclico y esto es una cosa que me hace mucha ilusión presentar hoy aquí, la canción que saqué ayer. El EP, lo voy a presentar un poco ya que acabamos aquí la gira, va de una etapa en la que yo me sentía muy muy muy muy perdida y quería hacer algo distinto pero no sabía qué, quería hablar de algo pero no sabía de qué, estaba muy mal y no sabía por qué y al final todo se fue colocando poco a poco en su sitio.

@Belén Aguilera🧚🏼‍♀️ nos habla sobre "METANOIA" su próximo EP que verá la luz en junio de este año. "Este EP va de una etapa en la que yo me sentía muy perdida y quería hacer algo distinto pero no sabía qué, quería hablar de algo pero no sabía de que, estaba muy mal y no sabía porqué. Al final todo se fue colocando poco a poco en su sitio. En "Galgo" hablo de que no tenía intuición o de que no existía para mí y eso era mentira porque la intuición siempre la tenemos ahi cada uno de nosotrxs dentro y hay que escucharla aunque a veces pensemos que no. Es una energía que te guía y yo creo mucho en ella."

[...] La canción que voy a cantar ahora es una canción que escribí cuando estaba muy chiquitita y que al final me ha servido para conocerme un poco más, conocer cómo estoy en los momentos bajos y espero que os haya gustado" comentaba la artista antes de entonar los primeros versos.

Por si fuera poco, la cantante recibía una sorpresa por parte de todo su equipo cuando antes de cantar Antagonista le entregaban la certificación del Disco de Oro del tema, el segundo de toda su carrera y el primero en solitario. Todo un reconocimiento procedente de su propio trabajo que le recuerda que no tiene que dudar de sí misma y confiar en lo que hace. Aguilera cuenta, además, que su primer disco de oro lo achacó a su colaboración con Lola Índigo, pero que Antagonista ha sido "como una bofetada en la cara por parte de mi propio arte".

Estamos seguro de que todavía quedan muchas cosas buenas por venir para la cantante, que de momento solo se divisa la punta del iceberg de un camino de éxitos que queda por recorrer. Y nosotros estaremos aquí para contarlo.