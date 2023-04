El dardo de Jesús Castro a 'MasterChef Celebrity': "Buscan conflictos y lo que menos hacen es cocinar"

Muchos no lo recordarán, solo los fieles seguidores de MasterChef, pero Jesús Castro —actor de El Niño o El Príncipe— también ha pasado por los fogones del concurso de La 1 de TVE en su edición de famosos. El gaditano participó en la quinta edición del programa y ahora, tanto tiempo después, ha expresado su opinión sobre lo que realmente es el formato: "Es como un Gran Hermano con cacerolas".

No es la primera vez que el actor echa por tierra la verdadera identidad del programa, pero sí ha sido una de sus declaraciones más llamativas y reveladoras. La última vez que ha hablado de su paso por el programa ha sido en una entrevista con ¡Hola! en la que, entre otras cosas, habló sobre sus desencuentros con el chef y juez del concurso, Jordi Cruz.

"Yo creía que era un talent de cocina, pero es como un Gran Hermano con cacerolas. Buscan conflictos internos, y, al final, lo que menos hacen es cocinar", sentenció. "El formato no tiene absolutamente nada que ver, al espectador le llega otra cosa que no es lo que está rodando la gente", arremetió Jesús Castro antes de añadir:

"Yo no aprendí nada de cocina, sé algo de cocina, pero no gracias a Masterchef, es que llevo viviendo solo 12 años".

Jesús Castro no ha sido el único concursante, ni la única celebridad, que se ha atrevido a criticar el concurso de TVE. Otros antes que él —como Jorge Javier Vázquez, que advirtió de que muchos famosos lo detestaron— o después —como Patricia Conde y sus pullas al programa y la dirección—, también han dado ese paso.

El paso de Jesús Castro por MasterChef Celebrity

A pesar del peso y rotundidad de sus palabras, sus declaraciones no vienen por sorpresa. Dos años atrás, en su salida de MasterChef Celebrity, el intérprete ya dio a conocer su opinión sobre el concurso y también fue igual de claro: "Mi experiencia fue nula".

Por entonces, Castro no lo divulgó en ninguna entrevista o encuentro con la prensa, sino a través de Instagram Stories, donde simplemente respondió a la pregunta de un seguidor sobre su paso por el programa. "No me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido", agregó.

Cabe recordar que el gaditano fue el tercer expulsado de la quinta edición del programa en el formato de famoso. Aunque su paso por el talent fue más bien breve, hubo momentos muy recordados, como su encontronazo con Jordi Cruz.

En ese momento, el resto de miembros del jurado criticaron duramente su cocina y su comportamiento en el concurso, a pesar de que él siempre defendió que "lo había dado todo". "Tus dos platos son una pedrada. El nivel de cocina es bajo y la actitud que te he visto es muy nerviosa, muy insegura", reprocharon los chefs.