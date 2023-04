"Me daba ansiedad": los motivos de Jennifer Grey ('Dirty Dancing') por los que no continuó en 'Friends'

Episodio 20 de la primera temporada de Friends. Cuando Rachel (Jennifer Aniston) parecía haber dejado atrás su pasado con su exprometido Barry, de repente él aparece en su vida. Pero no viene solo, el dentista mantiene una relación con su antigua dama de honor, Mindy (Jennifer Grey). Ambas amigas se reencuentran después de un tiempo y descubren que Barry las está engañando a las dos.

Ese fue el capítulo en el que los fieles seguidores de la exitosa sitcom Friends fueron testigos del 'cameo' de la protagonista de Dirty Dancing. Pero lo que muchos no saben es que lo de Grey no iba a ser un personaje esporádico, sino una posible actriz secundaria que aparecería, al menos, en un capítulo más; el último de la temporada —'The One with Barry and Mindy's Wedding'—.

En él, el de la boda de Barry y Mindy, la audiencia esperaba volver a encontrarse con la actriz que dio vida a la ingenua Baby del filme de finales de los 80, pero, en su lugar, vieron a otra intérprete haciendo el papel de Mindy: ¿por qué?

Eso es lo que muchos se preguntaron al ver que la serie de la NBC había sustituido a la protagonista de Dirty Dancing por otra actriz, como ya hicieron antes con Anita Barone, la primera Carol que luego fue cambiada por la intérprete Jane Sibbett.

La ansiedad de Jennifer Grey en Friends

El motivo de su sonada ausencia lo ha explicado ahora Jennifer Grey, casi 30 años después, en una entrevista en Deadline. En ella, la actriz ha confesado que fue una decisión propia, a pesar de que estaba entusiasmada por participar en la ficción: "Yo era fan de la serie y me llamaron".

Jennifer Grey Reveals That The Reason She Declined Reprising ‘Friends’ Role Was Due To “Bad Anxiety” https://t.co/3RrKAaDxoy — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 23, 2023

Sin embargo, hacer de personaje secundaria de una serie tan afamada como Friends no fue nada fácil. "No lo pasé nada bien porque me crearon mucha ansiedad al estar cambiando el guion sin parar", empezó a explicar.

"Era muy duro ser una estrella invitada en Friends, porque no formabas parte de su dinámica. Mientras tú intentabas adaptarte no paraban de cambiar al personaje una y otra vez", confesó.

"Me dio tanta ansiedad que lo hice a duras penas", lamentó Grey. Por eso, cuando le propusieron seguir interpretando a Mindy, ella se vio forzada a denegar la oferta: "Me daba muchísima ansiedad, así que cogieron otra actriz para hacer de Mindy. Ojalá alguien me hubiese ayudado a manejar mis sentimientos".