Diego Garisa habla por primera vez de su experiencia trabajando con Aitana: “Era fan desde OT”

A sus 24 años, Diego Garisa se ha convertido en uno de los actores con más proyección de su generación. Bienvenidos a Edén, la serie que acaba de volver a Netflix con su segunda temporada, lo ha puesto en el radar del público de la serie, pero otros muchos lo conocen por su participación en un videoclip de Aitana. Fue solo hace unos meses cuando se convirtió en el interés amoroso de la cantante en la versión audiovisual de Otra vez. Sin embargo, no se ha olvidado del que, para él, ya es uno de los proyectos más especiales de su carrera.

Aitana tiene casi quince millones de oyentes mensuales en Spotify y uno de esos fieles es Diego Garisa. El intérprete es fan de la cantante desde sus inicios, por eso, ser el protagonista de uno de sus videoclips, fue un sueño cumplido. "Fue una experiencia increíble porque ya era fan de Aitana desde Operación triunfo. Cuando me dijeron mis representantes que su equipo había preguntado por mi disponibilidad fue un sí rotundo", explica a LOS40. "Quería hacerlo. Me encanta ella y la canción me flipó. Es majísima y me lo hizo todo superfácil. Repetiría cincuenta veces más".

Aitana - Otra Vez

Tal y como recalca Diego, el rodaje de Otra vez fue una experiencia única. Era la primera vez que salía en un videoclip. Sin embargo, lo que más le gustó fue compartir plano con Aitana y comprobar en primera persona que ella es una persona normal y corriente. "Me pareció muy natural en las distancias cortas, igual que cuando la veía en televisión. Eso siempre es guay porque a veces idealizamos a un famoso y luego resulta que es gilipollas. Aitana es una tía muy normal. Obviamente es una estrella, pero hablábamos de cosas normales, de cosas de nuestra edad". Y añade: "Me gustó verla currar con su equipo. Son una piña muy hecha y formar parte del 1% de su carrera es un recuerdo muy bonito. Cada vez que veo el vídeo me emociono un montón".

Para terminar, como no podía ser de otra manera, Diego Garisa hace un repaso por la discografía de Aitana, eligiendo sus canciones favoritas de la artista. "Me gusta mucho Formentera, la he escuchado mil veces", dice. "Ahora estoy bastante sorprendido con el giro que ha dado de repente con Los Ángeles. Es muy guay todo ese sonido electrónico. Y de las primeras que sacó me quedo con Vas a quedarte. Ha sonado en mi casa siempre".

Diego Garisa y Amaia Aberasturi en la segunda temporada de 'Bienvenidos a Edén' / Netflix

No sabemos si Diego Garisa volverá a trabajar con Aitana en otro videoclip o, incluso, en una serie ahora que la cantante ya ha debutado como actriz en La última. De momento, sí te podemos adelantar que si quieres ver a Diego en acción solo tienes que meterte en Netflix y hacerte una maratón de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén. Los nuevos capítulos son adictivos y su personaje, Ibón, trae alguna que otra sorpresa. ¡No te lo pierdas!