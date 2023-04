Madonna revisita sus looks más icónicos de los últimos 40 años para preparar ‘Celebration World Tour’

Madonna ha hecho una visita a su personal baúl de los recuerdos, que diría Karina, para preparar su futuro conjunto de shows. El próximo 15 de julio, la proclamada como Reina del Pop dará el pistoletazo de salida a Celebration World Tour, una gira que visitará 35 ciudades, entre ellas, Barcelona los días 1 y 2 de noviembre de 2023 en el Palau Sant Jordi.

Y como celebrar cuatro décadas de trayectoria musical no es algo de lo que puedan presumir muchos artistas, la cantante se ha trasladado hasta el almacén donde tiene guardados algunos de los archivos más importantes y looks más icónicos de su carrera.

"Un viaje hasta mis archivos siempre es un viaje nostálgico por el mundo de los recuerdos. Si pienso en mi camino a través de la música durante las últimas cuatro décadas, ¡cómo no voy a pensar en todas las prendas de ropa que he llegado a vestir y en todos los brillantes diseñadores con los que he tenido la suerte de trabajar!", compartía en redes sociales junto a algunos de los corsés más emblemáticos que ha lucido en concierto, como el de satén de copa cónica creado por Jean-Paul Gaultier en los 90. Un corsé que, por cierto, protagoniza el cartel de anuncio de la gira.

"Cuando era pequeña, recuerdo que mi madre siempre pasaba frío, en parte porque estaba enferma, pero también porque nunca tuvo un abrigo. Siempre invertía el poco dinero que teníamos en nuestros abrigos y recuerdo estar esperando al autobús del cole en la calle, ¡con mi madre tiritando de frío en pleno invierno!", ha reflexionado entre cajas, burros de ropa y vídeos del documental Truth Or Dare (1991).

"Años más tarde, cuando me convertí en una artista de éxito, la hermana de mi madre me dijo: 'ahora puedes comprar todos los abrigos que tu madre no pudo comprarse'". De recordar a mi madre tiritando en invierno a verme a mí temblando en el depósito con aire acondicionado donde se almacenan todos mis trajes... ¡ha sido un viaje bastante notable! No quepo de agradecimiento. Cada vez que me pongo un abrigo maravilloso pienso en mi madre, y espero que esté de acuerdo con mi gusto por los trajes, pero sobre todo, espero que esté calentita", continúa el post.

Viendo la cantidad de ropa que ha llevado a lo largo de todos estos 40 años, ¿nos sorprenderá con un guiño a alguna prenda fetiche de alguna época en concreto?