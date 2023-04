Maribel Verdú eclipsa totalmente el nuevo tráiler de ‘The Flash’

Se sabía desde hace tiempo —sobre todo, después de los continuos retrasos e inconvenientes que ha tenido—, pero The Flash cuenta con una invitada de lujo en su casting: Maribel Verdú. La madrileña interpreta a la madre de Barry Allen, un personaje vital para la trama de la película.

Y es que, tal y como Batman sufrió en su día, el héroe perderá a su familia de manera que solo podrá revertir el pasado para evitarlo. Eso sí, eso provocará un problema multiversal que terminará por alterar toda la realidad tal y como la conoce, haciendo que tenga que crear alianzas con héroes imposibles.

Sí, Michael Keaton y Ben Affleck volverán a ponerse la capa del Caballero Oscuro, pero los fans españoles no han podido fijarse en otra cosa que no sea ella haciendo su aparición estelar al principio del tráiler. Y no es de extrañar:

Los mundos colisionan en el nuevo tráiler oficial de Flash – #Flash, 16 de junio solo en cines. pic.twitter.com/ctvVdvOm5w — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) April 25, 2023

Ya se pudo ver una breve aparición en el primer adelanto del primer teaser, pero en este es donde realmente se puede apreciar que su personaje sufrirá. De hecho, llegará a morir —no es spoiler, sino la trama principal de la película—; algo que propiciará toda la acción. En definitiva, Verdú no solo hará su trabajo sino que tiene el trabajo más importante de toda la cinta.

Verdú y los súpers

Sin embargo, esta no es la primera incursión de Verdú en el cine de superhéroes. Aunque encaje perfectamente con Flash, ya fue la villana tirana de Superlópez en la primera adaptación del personaje a la gran pantalla española.

Ni que decir tiene que bordó su actuación, en la que tuvo hasta que conducir un robot gigante para hacer frente al superhéroe más torpe —y único— de las viñetas de Jan. A la espera de su secuela, la podemos ver compartiendo multiverso con los titanes de DC.

The Flash se estrena el 16 de junio en cines.