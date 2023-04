Pilar Rubio se harta de los rumores: "Me tomo en serio las cosas importantes"

Pilar Rubio presentó el pasado miércoles 25 de abril la nueva colección de ropa de baño que ha diseñado para la firma Selmark y, aprovechando el evento que la firma organizó en Madrid, la prensa no perdió la oportunidad de preguntarle a la colaboradora de televisión sobre los últimos rumores que señalan que su relación con el futbolista Sergio Ramos podría no estar en su mejor momento.

Rubio no titubeó y, de la manera más elegante posible, zanjó la polémica ante La Vanguardia. "Una cosa que me ha dado la madurez y los 45 años que tengo es que me tomo en serio las cosas importantes. Que hablen. Si quien sabe lo que pasa en mi casa somos mi marido y yo. Entiendo que vende más una pareja en crisis que "oh, qué felices estamos" pero no puedo hacer nada ni voy a gastar mi tiempo en ir desmintiendo", sostuvo la presentadora.

Pero la cosa no quedó ahí. Ya con los rumores de crisis despejados, Rubio le explicó a los periodistas de ABC que aunque Sergio Ramos y ella tienen vidas muy distintas, siempre sacan tiempo para hacer planes juntos. "No tenemos que compartir todo, lo bonito de las parejas es que se junten cuando quieran disfrutar de ciertas cosas juntos y que también tengan sus parcelas de momentos con su familia y amigos", sostuvo Rubio para después recalcar que ella y el futbolista del Paris Saint-Germain son "un equipo" siempre.

"Siempre que pueda mantener mi carrera que es lo más importante junto a mis hijos, evidentemente voy a apostar; Sergio se ha ido a la Feria de abril de Sevilla y yo soy más de Feria del Libro", aclaró la popular presentadora de televisión y diseñadora.

Pilar Rubio y las Kardsashian

Más allá de hablar sobre su relación de pareja, Pilar Rubio también aprovechó la presentación de su línea de ropa de baño para dar algunos detalles sobre cómo es su vida en París. Aseguró que sus hijos se han adaptado fácilmente a la capital francesa y que allí, además de cuidar de su vida familiar, también se reúnen con otros amigos, sobre todo con compañeros de equipo del exfutbolista del Real Madrid.

Además, como anécdota Pilar Rubio explicó que hace poco estuvo con las hermanas Kardashian-Jenner en el campo del PSC y que fue un encuentro que le gustó mucho. Para ella, Kim, Kendall Jenner y las demás celebrities de su familia que asistieron a ver el fútbol en el campo de París fueron "muy simpáticas. Eso sí, Rubio no se esconde y admitió que, aunque en todo momento las incluencers y empresarias estadounidenses se portaron muy bien con ella y con su familia, está segura de que ellas no tenían ni la menor idea de quién es ella ni a qué se dedica.