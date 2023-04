Bruce Springsteen comenzará su gira europea en Barcelona

Bruce Springsteen está a punto de comenzar su gira europea, ni más ni menos que en dos días. Uno de los artistas más icónicos del rock,estará tocando el 28 de abril de 2023 en el Estadi de Montjuïc, en Barcelona. El Boss estará girando acompañado de la banda The E Street Band que hará que su show en vivo sea aún mejor

No queremos ser agoreros, pero, su último tour, tuvo lugar en 2017 y tras su actuación en Australia no se sabía si volveríamos a verle en directo. Ahora, ocurre lo mismo y probablemente no haya más opciones de verle más.

El mismo cantante lo anunció así en un comunicado: "Después de seis años, espero ver a nuestros grandes y leales seguidores el próximo año. Y estoy deseando volver a compartir escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos allí, el año que viene, y más allá".

Bruce tocó por última vez en el programa Saturday Night Live en diciembre de 2020, donde interpretó dos canciones de su más reciente álbum de estudio, Letter to You. A pesar de no haber dado ningún concierto masivo, Springsteen ha permanecido activo durante este periodo de tiempo. El año pasado, dio a conocer su película inédita The Legendary 1979 No Nukes Concerts, colaboró con el expresidente norteamericano Barack Obama en el libro Renegades: Born In The USA y retomó su exitoso espectáculo Springsteen on Broadway en la reapertura de los teatros de la ciudad de Nueva York el verano pasado.

La polémica de la gira

Desde el primer momento, como está ocurriendo con los artistas más grandes, estas giras van acompañadas de una polémica en torno a los precios. Las entradas oscilaban entre los 65 y los 400 euros. Unos precios que no están al alcance de todo el mundo. Este importe se debe al encarecimiento del proceso de producción, la alta demanda, los gastos de gestión, los aforos separados y la consolidación de la cultura VIP. A sus 73 años la leyenda de la música sigue teniendo tirón y los fans se mueren por verle en directo. Su música que ha acompañado a toda una generación sigue presente a día de hoy, sus hits como Dancing in the Dark siguen siendo himnos para muchas personas.

Todas las ciudades europeas

Las paradas europeas previstas son Barcelona, Dublín, París, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza.