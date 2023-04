Bueno, ¿cómo estaba el máquina de David Bisbal en 2001? Lo primero de todo. Pues tratando de introducirse de lleno en la industria musical gracias a Operación Triunfo. Tras curtirse en orquestas que viajan de pueblo en pueblo para amenizar las verbenas como Dios manda, el almeriense probó suerte en la primera y novedosa edición de La Academia más famosa de la televisión... y, viendo cómo le ha ido a lo largo de estos años, podemos afirmar alto y claro que no le fue nada mal.

Siete proyectos discográficos, diez giras, miles de discos vendidos, millones de fans alrededor del mundo... Muchas cifras avalan su éxito después de 20 años de carrera musical. Lo próximo que trae bajo el brazo, Me siento vivo, viene potenciado por el amor y la fuerza de uno de sus pilares fundamentales: su familia. Pero, ¿acaso él se veía hace más de dos décadas con hijos en un futuro? ¿Y trabajando en lo que le apasiona? ¿Todavía con sus famosos rizos?

La cuenta de TikTok de OT ha rescatado un breve vídeo con algunas declaraciones de lo más esclarecedoras. En su día, un jovencísimo Bisbal proyectó su futuro, lo manifestó y se convirtió en un visionario.

"¿Cómo te ves dentro veinte años?", le preguntaba una de las asesoras del programa durante una clase. "La verdad, muy feliz. Con mi familia —MI familia— [...] Me veo muy feliz, trabajando, dándole a mis niños o a mis niñas (si tengo en un futuro) todo lo que pueda. Yo me veo con salud y muy contento de la vida... Con el trabajo diario [...] Físicamente, dentro de veinte años, no sé si me vería con los rizos todavía", exclama entre risas.

Visto esto: ¡no se equivocaba! Sigue al pie del cañón, gozando de buena salud, compartiendo el día a día con Rosanna Zanetti y con tres hijos que adora: Ella, Matteo y Bianca.

OT vuelve en 2023

¡Y hay más buenas noticias! Porque vuelve OT este mismo año. Lo ha confirmado Prime Video, la plataforma que acogerá una nueva edición del popular formato televisivo. Volverán sus galas en directo, el canal 24 horas... ¡y muchas más novedades!

