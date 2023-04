¿Lola Índigo prepara un nuevo videoclip? Parece que el nuevo single de la era 'El dragón' será 'Turismo'

Hace dos semanas Lola Índigo ponía fin a más de dos años de trabajo con el lanzamiento de El dragón. El tercer disco de la granadina volvía a consolidarla como una de las artistas más potentes a nivel nacional alcanzando el nº1 en ventas de discos en su primera semana, logrando también un nuevo hito para la cantante: conseguir su primer número 1 en la lista de canciones más escuchadas de Spotify España con El tonto, su colaboración junto a Quevedo.

Dos semanas después, habiendo pasado por dos firmas de discos, su participación en Los40 Primavera POP 2023 y con un Wizink Center y Un Palau Sant Jordi por delante durante el mes de mayo, Mimi no deja de trabajar. Lola Índigo todavía tiene mucho que ofrecernos de esta nueva era y así lo demostraba a través de su cuenta de TikTok, donde compartía con sus casi 3 millones de seguidores el rodaje de un nuevo vídeo que llegará próximamente.

Se trata ni más ni menos que de Turismo, otra de las colaboraciones del disco junto a Sael. En el vídeo compartido por la cantante en sus redes sociales se les puede ver a los dos, micrófono en mano, rodando en un parque de avionetas mientras Lola canta una estrofa que ya tenemos grabada en la mente: "ya he sentido la presión, perdí la respiración, te escribo canciones tristes porque eres mi inspiración. Melodía viral (la la la la la la) no te saco de mi cabeza, por fa déjame en paz. Pa-pa-pa para de comerme el coco, solo me quieres pa' que te den los focos, salir conmigo y que te hagan la foto".

Junto a esta toma sin cortes dos palabras y dos emojis: "coming soon (próximamente)", unos ojos y un avión. La artista es una experta en mantener las expectativas de sus fans y así lo demuestra una vez más, para muestra los cientos de comentarios que ha recibido en el vídeo: "A mí me va a dar un chunguito y no va a tardar mucho".

Mientras el vídeo llega, sin embargo, podemos seguir preparándonos para su siguiente actuación en el Wizink Center de Madrid, que hace unas semanas colgaba el cartel de entradas agotadas con más de 15.000 asistentes. Para los que no hayan podido ver nunca a Lola Índigo en directo la granadina avisaba en su cuenta de Twitter: "pienso en la gente q va a ver el show x primera vez y se me ponen los pelos d punta madre miaaaaaaa preparen los cuerpos ✨✨✨🐉🐉🐉".

pienso en la gente q va a ver el show x primera vez y se me ponen los pelos d punta madre miaaaaaaa preparen los cuerpos 🥵🥵🥵✨✨✨🐉🐉🐉 — *•.༺♡༻EL DRAGÓN༺♡༻.•* (@lolaindigomusic) April 24, 2023

Lola ha pasado de niña de la escuela a abrazarnos con sus alas de dragón y esperamos que siga triunfando así durante muchos años. El éxito que saborea es más que merecido.