Harry Styles ya ha elegido nuevo single: ‘Satellite’

Harry's house fue uno de los discos más vendidos y más importantes del 2022. Y Harry Styles está empeñado en que esto siga siendo así también en 2023. Por ello, además de retomar su Love on Tour en suelo estadounidense el británico ha puesto en marcha la maquinaria de promoción del nuevo sencillo de su más reciente proyecto discográfico.

El ex One Direction ha confirmado a través de sus redes sociales que Satellite será su próximo e inminente single. La noticia es tan inmediata que será este mismo 3 de mayo a las 18h cuando se estrene el videoclip de este tema que siempre ha sido uno de los favoritos de lxs fans de Harry.

Viendo las fotografías que acompañan al anuncio de Harry Styles, parece que viviremos una aventura espacial junto a uno de esos robots-sonda que se envían al espacio en busca de datos para la vida en otros planetas. Una suerte de Wall-E pero en versión británica.

Satellite recogerá el testigo de sus anteriores singles que sirvieron para promocionar uno de los trabajos de mayor éxito de su carrera. As it was, Late night talking y Music for a sushi restaurant fueron los sencillos anteriormente presentados al público que consiguieron una gigantesca repercusión a nivel mundial.

A estas alturas nadie duda de que Harry’s House es uno de los discos más importantes del año. Tres años después de triunfar con Fine Line, Harry Styles ha vuelto por todo lo alto con 13 nuevas canciones que han enamorado al público y a la crítica. El británico, que mima cada una de sus producciones, ha vuelto a demostrar que pocos artistas contemporáneos tienen tanta elegancia como él a la hora de pulir una canción.

Y las ideas de sus videoclips no se quedan atrás. En As it was se abría de par en par para representar sus vaivenes personales, mientras que en Late night talking paseaba su cama por media Inglaterra y se convertía en una criatura marina en Music for a sushi restaurant.

Ahora nos lleva al espacio de la mano de este robot tipo Rover con el que Harry's House trascenderá todas las fronteras planetarias.