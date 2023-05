La dura confesión de Lola Índigo: “Acabé 2022 en la mierd*”

Cada vez con mayor frecuencia, los artistas abren su corazón y su mente de par en par para confesar que son seres humanos de carne y hueso. Lejos del glamour, del brillo de la fama y de las listas de ventas hay personas que viven, sienten y padecen como cualquiera de nosotros. Una imagen en la que está ahondando Lola Índigo para que pueda servir como ejemplo a otrxs.

Su situación personal cambió radicalmente con el éxito en los últimos años de su carrera pero eso no significa que todo lo que reluzca sea oro. Y lo está dejando claro con sus palabras sobre el proceso de nacimiento de El Dragón: "Acabé 2022 en la mierd*. 2022 fue como una etapa de que no encontraba mucha motivación a lo que estaba haciendo, estaba pensando en dejarlo y todo. No me iba mal y me sentía desagradecida de hecho".

Durante su amistosa charla con el streamer TheGrefg ha dejado claro que estaba desencantada con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor y que estuvo a punto de poner fin a su carrera en ese momento. "Es verdad que deseo encontrar motivación y tranquilidad en otras cosas que no estoy haciendo. Yo he sido siempre en la vida muy nómada, tuve mi carrera de bailarina, fui profe... He estado cambiando todo el rato y no es que no esté motivada por mi carrera musical, pero como que encontré un montón de cosas que eran súper no humanas dentro de todo esto. Entonces me empecé a desencantar del mundillo".

Sin embargo, todo parece haber cambiado para bien. "Ahora estoy mejor. De hecho, muy bien". Aunque con algún pero: "He tenido que rebuscar en mi amor por la música porque el mundillo de la industria ya sé que no me gusta. (...) A partir de Navidad como que mi vida cambió mucho, he aprendido mucho a separar el tiempo de calidad del tiempo de trabajo. (...) Parece una tontería pero encontrar ese punto es vivir".

Ya nos había dejado algunas pistas sobre su situación personal y esta crisis personal, que también tuvo una pérdida familiar, durante el lanzamiento de El Dragón. "Escribí la letra de esta canción en un avión de camino a Buenos Aires, estaba probablemente en mi momento mas duro desde que empecé en esto, me sentía sola, con ganas de dejarlo todo y sobre todo muy triste. Al llegar fui al estudio de Big One y la grabé, se quedó en un cajon mucho tiempo, me daba mucha vergüenza exponer asi todos los traumas y no sabia que hacer con la canción. Un dia le enseñé la demo a @Belen__Aguilera que me animó a darle una oportunidad, la entendió tanto como me entiende a mi, su voz y su piano me acompañan en esta canción y sin ella seguramente nunca me hubiese animado a hacer esto. Hoy me despierto y leo todos los comentarios y sinceramente estoy muy orgullosa de haberme sacado esto del pecho ❤️‍🩹 gracias".

Palabras que dejan claro que Lola Índigo vuelve a estar de subida en la montaña rusa de su vida y que 2023 va a ser su año.