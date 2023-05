¡Feliz Día de Star Wars! 10 frases y memes para felicitar este 4 de mayo

Mayo es el mes favorito para la gran mayoría de fans de la ciencia ficción. Y no es para menos, ya que el día 25 se presume del Día del Orgullo Friki, pero antes de esta fecha, hay otra igual de especial: el Día de Star Wars.

¿Te suena la frase "May the force be with you" ("Que la fuerza te acompañe")? Exacto, es una de las citas más míticas de la saga de George Lucas y también el lema del 4 de mayo, fecha en la que el fandom homenajea este universo en una galaxia muy, muy lejana —May the force (4th) be with you—.

Todo comenzó en el año 1979, cuando el diario London Evening News abrió con un inesperado juego de palabras su número para informar del nombramiento de Margaret Tatcher como primera ministra: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.

Desde entonces, los fans de Star Wars hicieron suya esta fecha y cada año, cada 4 de mayo, se celebra el Día Internacional de Star Wars. Hay muchas formas de festejarlo, como viendo por orden todas las películas de la saga de ciencia ficción, pero nosotros hemos optado por seleccionar las mejores frases cortas para felicitar por WhatsApp:

Frases para felicitar el Día de Star Wars

"¡Feliz 4 de mayo! ¡Que la fuerza te acompañe!"

"Que el 4 de mayo sea contigo, joven Padawan"

"Hoy celebramos el Día de Star Wars, una galaxia muy, muy lejana"

"Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¡Feliz Día de Star Wars!"

"La esperanza es como el sol. Si solo lo crees cuando lo ves, nunca pasarás la noche"

"Paciencia debes tener, mi joven padawan...¡May the 4th be with you!"

"El miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, el sufrimiento al lado oscuro. ¡Feliz Día Internacional de Star Wars!"

"¿Quieres saber la diferencia entre un maestro y un aprendiz? El maestro ha fallado más veces de las que el principiante lo ha intentado"

"Ser Jedi es enfrentarse a la verdad, y elegir. Emite luz u oscuridad, padawan. Sé una vela o la noche. ¡Feliz 4 de mayo!"

"Soy prisionero del beso que nunca debiste haberme dado"

Memes para celebrar el 4 de mayo, Día de Star Wars

#BuenosDias #Madrid. Ya sea en la capital, en #Tattoine o en cualquier ciudad: motero utiliza siempre la ropa adecuada, pantalones, chaqueta, guantes y sobre todo no te quites el casco... #EsteEsElCamino.

Feliz día de #StarWars #MayThe4thBeWithYou

Triste que ya no hay miércoles de Mando pero ya llega el #MayThe4th el día de Star Wars masters… #Mandalorian #StarWars #MayThe4thBeWithYou

Cuando eres padre y sabes que lo estás haciendo bien...