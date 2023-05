Taylor Swift estrena por primera vez en concierto ‘High Infidelity’

El paso de la gira The Eras Tour de Taylor Swift por Atlanta en el Mercedes Benz Stadium el pasado 29 de abril nos dejó una protagonista indiscutible. Porque la solista estadounidense hizo coincidir la fecha con el estreno en concierto por primera vez de su canción High Infidelity.

Hasta la fecha, el tema nunca había sonado en directo pero como casi todo lo que hace la intérprete ha provocado un auténtico terremoto musical. Y es que, desde ese día, el 29 de abril ha pasado a convertirse en el día de la alta infidelidad tal y como han reconocido sus propixs seguidorxs.

El tema que, originalmente, vio la luz en una edición especial de Midnights (2022) sonó y retumbó en el pabellón estadounidense ante miles de espectadores que han convertido su interpretación en tendencia. Los vídeos que recogen íntegramente la canción inundan las redes sociales así como las plataformas de reproducción de vídeo como Youtube.

Hay que recordar que en High Infidelity Taylor Swift reflexiona sobre el final de una relación en la que ha existido una infidelidad, no tanto como acto en sí misma sino de pensamiento, conocer a otra persona que te hace ilusionarte de nuevo, que te atrapa en su mirada estrellada: "You know there's many different ways that you can kill the one you love. The slowest way is never loving them enough ("Sabes que hay muchas maneras en las que puedes matar a quien amas. El camino más lento es nunca amarles lo suficiente").

"¿Realmente quieres saber dónde estaba el 29 de abril? Realmente quieres saber cómo me devolvió a la vida?" canta también la solista, no haciendo referencia a Tom Hiddleston sino a la noche en la que conocio a su pareja, Joe Alwyn, durante el cumpleaños de Gigi Hadid. Una fecha muy importante para Calvin Harris, que estrenaba su esperada colaboración con la de Barbados, donde Taylor Swift brillaba por su ausencia.

Contando además todo lo que ha sucedido recientemente con su relación con Joe Alwyn, Taylor Swift parece estar viviendo un buen momento en solitario ya que durante la interpretación de High Infidelity se pudo ver cómo se reía a carcadada limpia.