María Pombo desvela la inocentada que le hizo TVE y que nunca vio la luz: "Fue tan grave..."

María Pombo parece haberse enganchado a los platós de televisión. La influencer, con más de tres millones de seguidores en Instagram, ha vuelto a la pequeña pantalla, esta vez como invitada en el programa presentado por Dani Martínez Martínez y Hermanos, de Movistar +. Un programa al que también asistieron Andy y Lucas y Ález Márquez.

No es su primera vez en un programa de televisión. Recordemos que ya ha vistado los platós de El Hormiguero y La Resistencia y que, de hecho, participó en uno de los formatos más atrevidos de la parrilla, El Desafío.

Pero en esta ocasión, Pombo sorprendió con su paso por el espacio de Movistar + al revelar un secreto que hasta ahora había permanecido oculto y que vincula estrechamente a la creadora de contenidos con uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión: Anne Igartiburu.

Fue la propia Pombo quien contó la extraña historia cuando todos estaban en el sofá del plató, relatando algunas de sus anécdotas más locas. En ese momento, la influencer confesó que TVE le gastó una inocentada hace tiempo, en 2018 o 2019, pero lo peor es que esa broma nunca vio la luz: "No se llegó a emitir porque fue tan grave...".

Así, acaparando la atención y curiosidad de todos los presentes, María Pombo relató cuál fue la broma que ella nunca perdonará. "A mi repre y a mi hermana mayor les pareció súper buena idea hacerme una inocentada de TVE. Entonces llamaron y se compincharon con ellos", empezó a contar.

Por aquel entonces, como puntualizó la propia invitada, ella no había salido jamás en televisión y todo aquello era un mundo para ella y cuando le dijeron que la habían convocado en las oficinas de la cadena pública, se vino arriba: "Era una cosa muy novedosa y yo diciendo 'madre mía, de aquí ya no va a haber quien me pare; televisión y tal'".

María Pombo: "Era el sueño de mi vida"

Pero lo que ella no podía saber es que todo formaba parte de un plan y no había más que ver la propuesta que la cadena le puso sobre la mesa: presentar las Campanadas. Según la influencer, ellos le explicaron que querían darle a este seguido evento navideño "un toque más juvenil", pero eso no era todo.

"Estaban pensando en decirle a Anne Igartiburu que ella ya no iba a volver a dar las Campanadas y las empezaría dar yo con...el del 'Grand Prix', pero que todavía no se lo habían comunicado a ella", explicaba. Por ello, todo como parte de la inocentada, pidieron a Pombo que fuera "cauta" con la noticia.

Lo que su representante no esperaba es que ella dijese que sí: "Era el sueño de mi vida, yo casi llorando de la emoción. Esto es lo más grande de mi carrera, nunca voy a hacer nada más heavy en mi vida".

Tal era la emoción de la joven, que se mostró como loca por contárselo a su familia. Pero, claro, los impulsores de la broma no se esperaban que fuese a llegar a tanto. De hecho, la influencer no se pudo contener y acabó contándoselo a sus padres. "Entonces ya empezaron a ver mi repre y mi hermana la gravedad del asunto. Porque la broma era que Anne iba a venir a traerme un ramo de flores en plan 'era broma'".

La cosa llegó a tanto que finalmente tuvieron que confesarle que todo formaba parte de una inocentada, solo que a María Pombo no le sentó nada bien esa broma y al final no hubo ni cámaras, ni ramo.