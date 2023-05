Ed Sheeran, absuelto por el presunto plagio de ‘Let's get it on’ de Marvin Gaye

Otro calvario judicial que termina con la absolución para Ed Sheeran. En poco más de un año, el artista británico ha tenido que defender la autoría de dos de sus canciones frente a los tribunales. Un duro proceso del que ha sido absuelto nuevamente y declarado inocente del presunto plagio de Let's get it on de Marvin Gaye.

La denuncia, presentada por los herederos de Ed Townsend, co autor de la citada canción junto a Gaye, en 2017 no han visto atendidas sus pretensiones económicas por un jurado formado por 7 personas en un tribunal federal de Manhattan (Nueva York, Estados Unidos).

Después de 6 años de periplo judicial, el británico puede cerrar este oscuro episodio en el cual ha llegado a decir que se retiraría de la música si le hubieran condenado. La defensa del artista inglés se ha basado en la coincidencia en las similitudes entre la citada canción y su tema Thinking out loud.

Durante la vista ante el tribunal y el jurado popular, la acusación aseguró que Sheeran había reconocido tácitamente el plagio haciendo un mashup de ambas canciones durante un show. Ante ello, el inglés se defendió con total sinceridad: "Si hubiera hecho lo que me acusan de hacer, sería un idiota para estar en el escenario frente a 20,000 personas y hacer eso. Creo que la mayoría de las canciones pop se construyen sobre bloques de construcción que han estado disponibles gratuitamente durante cientos de años".

Ed Sheeran ya confesó lo mal que estos juicios, como el del presunto plagio por Shape of you, hacían a la música y a la carrera de artistas como él extendiendo el pensamiento de que todo es copia, todo es denunciable y el rendimiento económico que puede nacer de estas denuncias: "La coincidencia está destinada a suceder. Si cada día se publican 60.000 canciones en Spotify, son 22 millones de canciones al año. Solo hay 12 notas disponibles".

Este es el comunicado que ha emitido a la finalización del juicio en su salida del tribunal:

Buenas tardes,

Obviamente estoy muy contento con el resultado del caso, y parece que no tendré que retirarme de mi trabajo diario después de todo, pero, al mismo tiempo, estoy increíblemente frustrado de que afirmaciones sin fundamento como esta puedan ir a los tribunales.

Hemos pasado los últimos ocho años hablando de dos canciones con letras, melodías y cuatro acordes dramáticamente diferentes que también son diferentes y que los compositores usan todos los días en todo el mundo.

Estos acordes son bloques de construcción comunes que se usaron para crear música mucho antes de que se escribiera Let's Get It On y se usarán para hacer música mucho después de que todos nos hayamos ido. Son el "alfabeto" de un compositor, nuestro conjunto de herramientas y deberían estar allí para que todos los usemos. Nadie los posee ni la forma en que se juegan, de la misma manera, nadie posee el color azul.

Desafortunadamente, afirmaciones infundadas como esta están siendo alimentadas por personas que se ofrecen como expertos en análisis musical. En este caso, el musicólogo del otro lado omitió palabras y notas, presentó tonos simples (y diferentes) como melodía, creando comparaciones engañosas y desinformación para encontrar supuestas similitudes donde no existen. Intentaron manipular mi canción y la de Amy para tratar de convencer al jurado de que tenían un reclamo genuino, y estoy muy agradecido de que el jurado haya visto esos intentos. Esto me parece muy peligroso, tanto para los posibles reclamantes que pueden estar convencidos de presentar un reclamo falso, como para los compositores que los enfrentan. Simplemente está mal. Al detener esta práctica, también podemos respaldar adecuadamente los reclamos de derechos de autor de música genuina para que los reclamos legítimos se escuchen y resuelvan correctamente.

Si el Jurado hubiera decidido este asunto de otra manera, también podríamos despedirnos de la libertad creativa de los compositores. Necesitamos ser capaces de escribir nuestra música original y participar en la creación independiente sin preocuparnos en cada paso del camino de que dicha creatividad sea cuestionada erróneamente. Al igual que los artistas de todo el mundo, Amy y yo trabajamos duro para crear canciones de forma independiente que a menudo se basan en experiencias personales de la vida real. Es devastador ser acusado de robar las canciones de otras personas cuando hemos puesto tanto trabajo en nuestro sustento.

Solo soy un tipo con una guitarra al que le encanta escribir música para que la gente la disfrute. No soy y nunca me permitiré ser una hucha para que nadie la sacuda. Tener que estar en Nueva York para este juicio ha significado que he extrañado estar con mi familia en el funeral de mi abuela en Irlanda. No recuperaré ese tiempo.

Estos juicios tienen un costo significativo para todos los involucrados, incluida Kathryn Townsend Griffin.

Quiero agradecer al jurado por tomar una decisión que ayudará a proteger el proceso creativo de los compositores aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo. También quiero agradecer a mi equipo que me ha apoyado a lo largo de este difícil proceso y a todos los compositores, músicos y fanáticos que me enviaron mensajes de apoyo durante las últimas semanas.

Finalmente, quiero agradecer a Amy Wudge. Ninguno de nosotros esperaba que 9 años después de nuestra maravillosa sesión de escritura estaríamos aquí teniendo que defender nuestra integridad. Amy, me siento tan afortunada de tenerte en mi vida.

Necesitamos que los compositores y la comunidad musical en general se unan para recuperar el sentido común. Estas afirmaciones deben detenerse para que el proceso creativo pueda continuar, y todos podamos volver a hacer música. Al mismo tiempo, necesitamos personas de confianza, verdaderos expertos que ayuden a respaldar el proceso de protección de los derechos de autor. Gracias."