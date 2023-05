La romántica dedicatoria de ‘Muero’ de Álvaro Soler para Melanie Kroll

La historia de amor entre Álvaro Soler y Melanie Kroll parece que dará un pasito más este mismo viernes 5 de mayo. Porque esa es la fecha fijada para el estreno del videoclip de Muero, el primero que los 'tortolitos' protagonizarán de forma conjunta desde que hace casi un año comenzaran su relación sentimental.

La pareja no se ha mostrado públicamente en demasiadas ocasiones y de hecho son bastante reservados con su intimidad. Pero tanto el solista como la modelo han decidido tirar la casa por la ventana para representar en imágenes la historia de amor que ha inspirado la nueva canción del intérprete catalán.

A pocas horas del estreno, Álvaro Soler ha dejado claro que esta canción tiene una única inspiración y dedicatoria. Una declaración de lo más romántica que no hace sino disparar las ganas que tenemos de escuchar la nueva composición del intérprete.

"Muero coming out tomorrow 💛💜❤️ starring my favourite person on the Planet 😘 te quiero tanto que me Muero!" ("Muero se estrena mañana protagonizado por mi persona favorita del planeta...") escribió Álvaro Soler en su perfil oficial de Instagram.

Un mensaje que ha llegado a su destinataria final. No sólo porque hayamos visto que la ha etiquetado en las fotografías del making of del videoclip sino porque la modelo ha contestado a su declaración: "Amor… estoy tan orgullosa de ti y tu nueva canción qué me encantaaaa! Te quiero!! ❤️".

"Muero por tenerte aquí a mi lado, quién eres tú. Llevo preguntándome hace un rato, quién eres tú" se escucha cantar en el estribillo al solista que abre una nueva etapa musical con Muero. Y lo hace rodeado de la persona que ha despertado nuevos sentimientos.

Aunque algunos, como ya nos adelantó el artista en sus redes, ya venían de fábrica. Como la curiosidad que podría dar nombre a su nuevo álbum de estudio cuyo lanzamiento podría producirse en este 2023. De momento el primer paso se llama Muero y se estrena este mismo 5 de mayo a las 16h.