Taylor Swift anuncia la fecha de lanzamiento de ‘Speak Now (Taylor's Version)’

¡Por fin ha hablado! Taylor Swift ha anunciado que Speak Now (Taylor's Version) llegará a nuestros oídos en verano. Concretamente, el 7 de julio. La artista lo reveló primero en durante su concierto de The Eras Tour en Nashville, Tenessee (la primera cita de las tres que tiene programada durante este fin de semana) y, después, trasladó la sorpresa a sus redes sociales.

La noticia se ha hecho esperar un poco más de la cuenta —o quizá es que ya estábamos algo impacientes, después deantos rumores y teorías—, pero era cuestión de tiempo que la autora de Midnights confirmara que su próxima regrabación sería su tercer álbum de estudio (publicado en 2010). Y es que diferentes pistas a lo largo de los últimos meses apuntaban a ello: los videoclips de Bejeweled y Lavender Haze nos han dirigido hasta este momento.

"Me llena de orgullo y alegría anunciar que mi versión de Speak Now verá la luz el 7 de julio (justo a tiempo para el 9 de julio, el que entienda entendió). La primera vez que hice Speak Now, completamente escrito por mí, tenía entre 18 y 20 años. Las canciónes que salieron de esta época de mi vida estaban marcadas por su brutal honestidad, confesiones de diario sin filtro y una salvaje melancolía. Adoro este álbum porque relata un cuento sobre crecer, agitarse, volar y estrellarse.,, y vivir para hablar de ello. Con seis canciones extra que he soltado en The Vault, no puedo esperar a celebrar Speak Now (Taylor's Version) con todos vosotros el 7 de julio", reza el post de la cantante.

It fills me with such pride and joy to announce that my version of Speak Now will be out July 7 (just in time for July 9th, iykyk 😆) I first made Speak Now, completely self-written, between the ages of 18 and 20. The songs that came from this time in my life were marked by their… pic.twitter.com/oa0Vs5kszr — Taylor Swift (@taylorswift13) May 6, 2023

Junto a la renovada portada, en la que aparece con un vestido de gasa púrpura y sus rizos al viento mirando a cámara, Swift ha añadido lo siguiente: "Siempre he mirado a este disco como mi disco, y el nudo en la garganta se extiende hacia una voz temblorosa mientras digo que, gracias a ti, querido lector, finalmente ocurrirá. Considero que esta música es, junto a vuestra fe en mí, en lo mejor que tengo. Vuestra, Taylor". Unas palabras dedicadas a sus incondicionales seguidores y que hacen referencia a varios temas, como Dear reader (de Midnights) y Mine (de Speak Now).

Comenzábamos 2023 con la posibilidad de tener este disco antes del comienzo de la gira. Así lo comunicaba The Sun. Y no era muy descabellado pensarlo, puesto que dicho conjunto de shows rinden homenaje a toda su discografía. Aparte, saltaban todas las alarmas cuando parecía que la estrella internacional registraba hasta cinco nuevas canciones, las cuales, a juzgar por sus títulos —Drama Queen, Better Off, Castles Crumbling, Bother Me y Let's Go (Battle)— podían formar parte de esta nueva y esperada Taylor's Version; podría tratarse de las seis canciones inéditas que incluiría este proyecto, 22 tracks en total. ¡Ya estamos contando los días!