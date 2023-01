Taylor Swift lanzará 'Speak Now (Taylor's Version)' antes del comienzo de su gira, según The Sun

Después de un 2022 completamente brillante, donde Taylor Swift ha conseguido el título de doctora en Bellas Artes por la Universidad de Nueva York, multitud de premios gracias a la dirección de su cortometraje All Too Well: The Short Film, participar en la banda sonora de La chica salvaje con la canción Carolina o lanzar al mercado el décimo disco de su carrera (Midnights); este 2023 pretente volver a ser un año lleno de éxitos.

La de Tennessee, que rompía el pasado año todos los esquemas de las plataformas en streaming acumulando más de 13.000 millones de reproducciones, vuelve a los escenarios por la puerta grande con el comienzo de su gira The Eras Tour el próximo 17 de marzo en Glendale, Arizona; aunque según las informaciones de The Sun la solista nos tendría preparada una nueva sorpresa antes de este regreso después de cinco años sin recorrer el mundo.

Y es que tal y como ella nos daba a conocer a través de los Easter Eggs del videoclip de Bejeweled (donde daba pistas de que sus próximas regrabaciones serían Speak Now y 1989), es muy posible que su tercer disco esté más cerca de lo que esperamos.

Así lo daba a conocer la publicación de The Sun con unas declaraciones de una fuente cercana al entorno de la artista: "Taylor ha estado silenciosamente trabjando en el estudio rehaciendo tanto Speak Now como 1989. Aún se desconocen los detalles pero Speak Now (Taylor's Version) debería salir en los próximos dos meses, antes de que comience la gira mundial The Eras Tour" explicaban.

"Muchos otros artistas habrían hecho un parón en el camino para disfrutar del éxito que está viviendo con Midnights, pero Taylor está súper centrada y trabajando a contrarreloj para sus fans". Una información que, de confirmarse, tendría toda la coherencia del mundo.

Taylor Swift tiene todavía cuatro discos por regrabar: un amplio catálogo que verá aumentadas sus cifras de streaming en los próximos meses con el comienzo de su gira, en la que pretende hacer un repaso por sus grandes temas a lo largo de más de 15 años de carrera. Unas reproducciones y un dinero que, en el caso de no haber lanzado las regrabaciones, seguirán dando beneficios a Scooter Braun, la persona que ahora mismo es dueña de los másteres de sus seis primeros discos.

Solo nos queda esperar la confirmación de la propia artista para saber si tendremos un nuevo disco antes de que termine el primer trimestre del año. Nosotros cruzamos los dedos para que así sea.