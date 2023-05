Avance semanal de 'Pecado Original' en Antena 3: llega la discusión que puede cambiarlo todo

La serie turca del momento no falla a su cita con la audiencia. Una semana más, Atresmedia vuelve a ofrecer a los espectadores de Antena 3 nuevos capítulos de Pecado Original en la franja comprendida entre las 17:30 y las 19:00 horas para que, los más fieles a la ficción protagonizada por Eda Ece, Sevval Sam y Sevda Erginci, no se pierdan ni un solo detalle de lo que está por llegar en esta telenovela.

Y es que, la cosa está de lo más calentita en Pecado Original después de que la semana pasada Zeynep descubriese que Alihan estaba casado con otra mujer... Así que ahora, los nervios están a flor de piel.

Si eres de los que no puede esperar ni un minuto más para saber todo lo que pasará en Pecado Original esta semana, sigue leyendo porque aquí iremos actualizándote, día a día, toda la información y los adelantos de lo que pasará.

Avance de Pecado Original del lunes 8 de mayo

En el capítulo del lunes 8 de mayo Halit está muy furioso y acusa a Ender de ser una mujer despreciable. La situación es tensísima y tienen una fuerte discusión que Erim escucha sin que estos lo sepan...

Erim busca a Kemal para hablar con él. No quiere volver a la casa de sus padres y Kemal se queda muy sorprendido con todo lo que le cuenta.

Por otor lado, Ender cede sus acciones a Alihan y él hace que firme un contrato de divorcio para cuando lleve a cabo su propósito. Alihan tiene la mayoría en el consejo de la empresa. Ahora se siente fuerte y quiere destruir a Halit así que decide enfrentarse a él.

Por último, Alihan no es capaz de contarle la verdad a Zeynep, que sigue muy afectada por todo lo sucedido y decide ir a casa de Alihan a recoger sus cosas.

Otras series turcas en español

Que las series turcas se han convertido en las favoritas de los espectadores españoles es algo de lo que no hay dudas. Y es que, además de Pecado Original, España ha visto como éxitos otomanos como Tierra Amarga, Madre, Mujer, Love is in the air y Mi Hija se convertían en verdaderos fenómenos de audiencia en las cadenas generalistas.

Pero demás de estas series emitidas por Antena 3 y Telecinco, en estos momentos existen más de 60 títulos otomanos que se pueden ver en español desde nuestro país. Tanto Netflix y Prime Video como las webs de vídeo en streaming de las teles acogen en su catálogo a decenas de series turcas que se pueden ver online como Huérfanas, Love 101, The Gift, Amor a segunda vista, Infel, Mar de amores y muchas más.