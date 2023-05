Así es el álbum visual de Ed Sheeran: Claves de los 14 videoclips de ‘Subtract’

El pasado viernes 5 de mayo Ed Sheeran lanzó a todo el mundo el cierre de su pentalogía musical de símbolos matemáticos. Subtract fue un colofón diferente a 10 años de carrera. Porque el británico no esperaba que su vida diera un vuelco que jamás imaginó. Y eso es algo que también ha reflejado en el concepto visual de este proyecto.

El solista inglés había trabajado hasta la fecha con un concepto promocional más estándar de los vídeos musicales. Pero el concepto y el trasfondo de - (Subtract) requería otra cosa. Y eso es lo que ha transmitido el cantante a través de los 14 videoclips que acompañan a cada una de las 14 canciones.

Boat, Salt Water, Eyes closed, Life goes on, Dusty, End of youth, Colourblind, Curtains, Borderline, Spark, Vega, Sycamore, No strings y The hills of Aberfeldy comparten algunas claves visuales que están presentes tanto musical como visualmente.

Los tonos grises que reflejan la tristeza, el hecho de estar sumergido como metáfora de falta de aire, las referencias al monstruo azul como representación de la depresión, la fuerza del mar como símbolo de los golpes de la vida, el agua como metáfora de la pérdida...

Todas estas referencias visuales aparecen tanto en los videoclips que han servido como singles previos al lanzamiento de Subtract (Eyes closed y Boat) como en el resto de videoclips que han servido como 'visualizadores' del disco.

Ed Sheeran - The Hills of Aberfeldy [Official Video]

Es la primera vez que Ed Sheeran trabaja con un concepto tan visual de uno de sus trabajos ya que ni en sus álbumes de sus colaboraciones ni en sus discos de estudio habíamos visto algo similar. Canciones como Sycamore, No strings o Salt water que tienen un mensaje tan contundente sobre la salud mental, la depresión o el suicidio son, probablemente, las más impactantes.

Todo quedó reflejado en la carta que escribió de su puño y letra y que explica algunas de las claves de Subtract:

"He estado trabajando en Subtract durante una década, intentando esculpir el perfecto álbum acústico, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser. Entonces, al comienzo de 2022, una serie de hechos cambiaron mi vida, mi salud mental e incluso la forma en la que veía la música y el arte. Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a que mis sentimientos tengan sentido. Escribía sin pensar en lo que las canciones deberían ser, simplemente escribía lo que fuese que se me pasaba por la cabeza. Y hace tan solo una semana, reemplacé un trabajo de décadas con mi más profundos y oscuros pensamientos. En menos de un mes, a mi mujer embarazada se le detectó un tumor sin posible tratamiento hasta que de a luz, mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente, y me vi a mí mismo defender en un tribunal la integridad de mi carrera como compositor. Estaba envuelto en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Me sentí como si me estuviera ahogando, la cabeza por debajo de la superficie, buscando respirar pero sin ser capaz de encontrar el aire. Como artista no sentí que pudiera poner mi trabajo en el mundo sin sentir acertadamente lo que representa donde estoy y como necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es completamente eso. Es abrir la trampa a mi alma por primera vez. No estoy tratando de crear un album que a la gente le pueda gustar. Estoy tratando de publicar algo que es honesto y es la verdad de donde estoy en mi vida adulta. Esta es la última entrada de mi diario de febrero y mi forma de que todo tenga sentido. Esto es Subtract".