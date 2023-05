Así será el fin de The Weeknd según el propio Abel Tesfaye

Es, probablemente, uno de los nombres musicales que con mayor facilidad podrían asociarse al éxito desde hace una década. Y sin embargo parece que The Weeknd tiene fecha de caducidad. Y no es que estemos ante una bajada de popularidad o sus canciones ya no funcionen entre sus millones de oyentes... Es que el propio artista canadiense quiere cerrar una etapa.

Así lo ha confirmado Abel Tesfaye, nombre real del intérprete, durante una entrevista con W Magazine en la que ha estado promocionando su nueva faceta artística como Tedros en su papel en la serie The Idol cuyo estreno está a la vuelta de la esquina en HBO.

"Estoy pasando por un camino catártico en este momento. Estoy llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Temporalmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer” ha confesado el compositor, productor y cantante.

Durante la entrevista, Tesfaye no deja claro si existirá una fecha final a uno de los alias de mayor éxito en la industria musical desde que comenzó su andadura hace ya una década. Y puede que mucho tenga que ver el descomunal éxito que logró con su doble proyecto musical After hours til dawn que llegó a fusionar para su gira mundial que tuvo que retrasar por culpa de la pandemia.

Pero el final de The Weeknd está cerca como él mismo asegura: “El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente mi último como The Weeknd. Esto es algo que tengo que hacer. Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir”.

Lo que está claro es que al cantante canadiense le está costando mantener esa dualidad de personajes a través de la cual está fluyendo su música. Incluso para su papel en la nueva apuesta televisiva ha estado componiendo música que formará parte de la banda sonora de la producción de HBO.

Se acabó. Punto final a una etapa artística que nos ha permitido disfrutar de uno de los artistas más innovadores del siglo XXI: "Me gusta cuando todas las probabilidades están en mi contra. Siempre he sido un desvalido; al principio, el negocio de la música no era fácil. Tuve que luchar para llegar a la cima de la montaña”.

Los resultados están ahí y hablan por sí solos. Ahora solo queda disfrutar de una despedida que seguró estará a la altura y esperar a que el nuevo artista que renazca de este final sea incluso aún mejor que al que decimos adiós.