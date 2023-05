Nagore Robles deja a todos con la boca abierta en ’25 palabras’ gracias a ‘Sensación de vivir’

El pasado lunes Nagore Robles y Carolina Cerezuela se estrenaron como invitadas en 25 palabras, el concurso de Christina Gálvez en Telecinco. Y parece que la presentadora ha cogido el tranquillo a las pruebas, sobre todo, a la de la pirámide de las pistas. Dejó a todos con la boca abierta tras necesitar solo una pista para dar con la solución.

Nagore escogió el tema de televisión que lo tiene muy nominado. Y no solo en cuanto a Mediaset, está claro que el cine y las series también son lo suyo. No había más que ver su camiseta con la Olivia Newton John en su papel de Sandy en Grease. Pero no fue la única prueba.

El presentador pronunció unos números: “10-292’. “A ver, lo tengo claro, acierto a la primera: Beverly Hills. Cuidado ahí, que yo soy de números”, dijo completamente segura de su respuesta. Una seguridad con fundamento ya que la respuesta era correcta.

Christian explicaba que, aunque el título que buscaban era Sensación de vivir, tenían que dárselo por válido porque el título original de la serie de los años 90 era Beverly Hills.

Nagore no podía dejar de dar abrazos y saltos de alegría al comprobar lo bien que había resuelto la prueba. Hasta su rival reconoció lo bien que lo había hecho.

Golpe de suerte

Aunque bromearon con que los números de la pista hacían referencia al código postal de Beverly Hills, nada que ver. El presentador explicó que hacían referencia a las 10 temporadas y los 292 episodios de la serie que siguieron millones de personas enamorados de los hermanos Brandon y Brenda y el resto de amigos adolescentes que formaban parte de la serie.

“Qué potra”, decía Christian. “Qué potra, no, que yo he mamado mucha tele”, admitía Nagore. “Estaba ahí, entre Beverly Hills o el Grand Prix”, bromeaba.

El caso es que consiguió 25 puntos para su equipo.