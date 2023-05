La amenaza de muerte que Brian May quiso ocultar

"Voy a Londres a asesinar a Brian May". El 12 de Mayo de 2007, el guitarrista de Queen temió seriamente por su vida y fue puesto bajo protección policial día y noche. Un hombre, en tratamiento por esquizofrenia, había escrito una carta en la que, además de manifestar su intención de quitar la vida a May, le acusaba de ser un "impostor' y le culpaba de su enfermedad. Aunque el también astrofísico, nunca quiso que la noticia saliera a la luz, un rotativo británico publicó la exclusiva al día siguiente y a toda pagina.

El orgulloso Doctor May

Uno de los más grandes y reconocidos guitarristas de todos los tiempos. Una estrella del rock. Sir Brian May es también un artista creativo e inteligente, leal, detallista y metódico, reservado y discreto. De ahí su famosa frase: "La guitarra fue mi arma, mi escudo para esconderme detrás". En 2007, a sus casi 60 años, vivía apartado de los focos en su millonaria mansión londinense junto su mujer, Anita Dobson. Se recluyó para trabajar, sobre todo por la noche, en "un asunto" que tenía pendiente desde hacía más de tres décadas: su tesis doctoral sobre polvo estelar.

Brian May presentando su tesis doctoral en el Imperial College de Londres / Getty Images/Rosie Greenway

Finalmente, el 3 de agosto de 2007, consiguió su objetivo y entregó su tesis: "Ya me podéis llamar doctor May", dijo el orgulloso y feliz guitarrista en la cadena británica BBC. Nada parecía indicar que, tan solo tres meses antes, cuando ultimaba su texto - 'Las velocidades radiales en la nube de polvo zodiacal' - un grave incidente había trastocado su vida.

"Voy a Londres a asesinar a Brian May"

Es algo de lo que el Doctor May no quiso hablar. Tampoco quiso que saliera a la luz. Pero, contra sus deseos, la noticia se filtró y la publicó en exclusiva el Sunday Mirror, en su edición del 13 de mayo de 2007. A toda pagina y con un enorme titular - "VOY A LONDRES A ASESINAR A BRIAN MAY" – y este subtítulo: "24 horas de protección policial por un hombre trastornado que persigue a la estrella de Queen". En la parte izquierda una gran fotografía del músico junto a su mujer, ambos sonrientes. Y a la derecha, la imagen del autor de la amenaza con la identidad oscurecida.

Brian May con su mujer, la actriz Anita Dobson / Getty Images/Ian West - PA Images

May se sumaba así a la larga lista de celebridades que reciben este tipo de amenazas y que, habitualmente, son muy publicitadas.

La preocupante carta

Un hombre de 28 años, diagnosticado con esquizofrenia, había escrito una carta muy preocupante. Entre otras cosas, culpaba a May de su enfermedad y le acusaba de ser un "impostor" porque él era la auténtica estrella de rock. El individuo, cuyo nombre no fue desvelado por la policía, firmaba la misiva como 'Brian May'. También escribió un inquietante poema en el que expresaba su intención de "asesinar a May". Y dijo que "iba hacia Londres", donde el músico inglés vivía con su mujer.

Este material fue descubierto por la policía en la casa del joven perturbado, después de que su padre llamara a la comisaría preocupado: su hijo había desaparecido. Rápidamente alertaron a Brian y le informaron del contenido de la carta, además de poner protección policial de 24 horas en su mansión londinense. Los agentes recibieron órdenes de tratar cualquier incidente que ocurriera en la calle como una emergencia.

"No podemos ignorar amenazas como esta"

El individuo, en paradero desconocido, necesitaba medicación para su enfermedad, pero no se la había llevado. Un oficial declaró al periódico inglés: "Claramente, este hombre no está muy bien. Cuando los oficiales fueron a su casa encontraron algún material bastante preocupante que sugería que quería asesinar a Brian May. Estaba escrito como si fuera un contrato para matarle". Y añadió: "Aunque no tiene historial de violencia no podemos ignorar amenazas como esta".

Brian May - Too Much Love Will Kill You (Official Video Remastered)

La policía buscaba a un hombre con esta descripción: blanco, de pelo oscuro, tez pálida y una gran cicatriz en la nuca. El joven había sido visto por última vez el 2 de Mayo de 2007 por el personal de Highways Agency (compañía estatal que mantiene y mejora las carreteras de Inglaterra), caminando por la autopista M42, cerca de su casa en West Midlands.

Un amigo de May dijo: "Es impactante saber hay alguien ahí fuera que quiere hacer daño a Brian. Pero ahora, él está protegido día y noche".