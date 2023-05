Chanel tiene claro lo que va a pasar con Blanca Paloma en Eurovisión 2023: “Espero que así sea”

Si hay alguien que sabe lo que es ir a Eurovisión y salir por la puerta grande esa es Chanel. La cantante de SloMo devolvió la ilusión a España por el festival después de conseguir una tercera posición que sabía a victoria. Los más escépticos podían pensar que nunca íbamos a repetir semejante hazaña. Sin embargo, la candidatura de este 2023 que comanda Blanca Paloma ha hecho que el eurofandom mantenga la esperanza.

La cantante, que representará al país con un tema flamenco fusión, cuenta con una de las propuestas más ambiciosas de la 67ª edición del Festival de la Canción. Su canción, su poderosa voz y su cuidada puesta en escena la convierten en una clara candidata a ganar el próximo sábado 13 de mayo. Y no lo decimos nosotros, que también, sino la mismísima Chanel.

En la última entrevista con LOS40, la representante de España en 2022 ha admitido que todavía le cuesta ver Eurovisión como una mera espectadora, aunque está disfrutando de lo lindo viendo la carrera de Blanca Paloma. "La veo preparadísima. No solo artísticamente, a la vista está que es increíble", asegura. "Se sube al escenario y se coloca en un plano astral, en el show que ella quiere mostrar. Lo estoy viviendo con mucha ilusión y con ganas de verla ganar y tener ese proud de compañera".

Y sí, dice verla ganar porque, aunque Loreen es la gran favorita en las casas de apuestas y una clara garantía de éxito, Chanel está convencida de que así puede ser: "Claro que tenemos posibilidades de ganar y espero que así sea. Y si no es así, me sentiría muy orgullosa como compañera si Blanca Paloma baja del escenario y piensa: 'Yo por mí ya he ganado, he hecho lo que tenía que hacer'".

El consejo de Chanel a Blanca Paloma

Chanel ya es toda una experta en el Festival de la Canción y, como tal, puede dar un montón de consejos a futuros representantes de España en Eurovisión. No obstante, la artista tiene claro que Blanca Paloma no los necesita. "Es una mujer de los pies a la cabeza que lleva todo superpensado. El show en directo es un mar en el que ella está acostumbrada a navegar", dice al respecto. "Lo único que le diría es que tome jengibre por la mañana para las entrevistas porque va a tener que hablar mucho".

