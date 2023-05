LP lanza ‘Golden’, primera canción de su nuevo disco ‘Love lines’

LP regresa a la actualidad musical. Año y medio después de la publicación de su más reciente trabajo discográfico, Churches, ya tiene preparado su séptimo álbum de estudio. Y lo ha presentado con Golden, primera canción de su nueva aventura musical que verá la luz el próximo 29 de septiembre bajo el título de Love lines.

Han pasado 7 años desde que conquistara las listas de ventas de todo el mundo gracias a la mezcla de su increíble voz con la estremecedora letra de Lost on you. Desde entonces no ha parado de trabajar, de crear y componer (tanto para sí mismx como para otros artistas) y de volver a alcanzar el número 1.

Golden, como primer single, y Love lines, como su nuevo disco es una nueva apuesta para lograrlo capturando la complejidad de la experiencia humana a través de sus propios ojos. Un elepé formado por 12 canciones que "ofrecen una mirada profunda y reflexiva a las experiencias vitales de LP, incluídas sus relaciones con parejas románticas, familiares y consigo misma. Escrito durante sesiones celebradas entre la isla de Gran Caimán y Palm Springs, LP trabajó con los colaboradores Ashton Irwin (5 Seconds of Summer), Andrew Berkeley Martin (Palaye Royale) y el productor y compositor nominado al Grammy Matthew Pauling para ofrecer una conmovedor y emotivo trabajo resonante que muestra su crecimiento personal y el autodescubrimiento" se puede leer en su nota de prensa.

"Esta es mi esencia y lo que he pasado mi vida haciendo y cultivando y tratando de entender y descifrar. Incluso como humano, siento que me sigo volviendo más y más densa, concentrada. Soy más yo cada puto año. Soy como ese café al que tienes que agregar agua que es como 15 veces más fuerte" explica LP.

Golden es una buena muestra de ello. Una pista que explora el aprendizaje para apreciar las lecciones que surgen del amor perdido. Junto con la canción, LP estrena el video musical dirigido por su colaborador de toda la vida, Stephen Schofield (LP, Taylor Swift, Joshua Bassett), que presenta a LP bailando alrededor de una mansión californiana clásica de mediados de siglo al ritmo alegre de la canción recordando sus relaciones pasadas y recuerdos junto a modelos dorados hipersurrealistas.

Una tarjeta de presentación hecha a medida. Porque Love Lines encapsula la voz inconfundible de LP, la narración honesta de vivencias y el rock and roll descarado combinado con una emoción sincera e inolvidable. Este es el listado de canciones de Love lines

Golden Wild Dayglow Long Goodbye Love Lines Hola One Like You Love Song Big Time Blow Burn it Down Hold the Light

LP, en concierto en España

LP visitará España el próximo verano. Estas son las paradas de su gira por nuestro país: