Alejandro reflexiona sobre el amor y el sexo tras ‘La isla de las tentaciones’ y hay algo que no le perdonan

Alejandro Pérez ha terminado La isla de las tentaciones sin la mujer de su vida, Laura Boado. Llegó al programa completamente enamorado, pero salió de él decepcionado y sin novia que le había cambiado por Saúl Pina con el que vive ahora.

Se ha despedido de esta experiencia con una interesante reflexión y dando las gracias por todo el cariño que ha recibido durante la emisión.

“Gracias a los que confiasteis en mí desde el segundo uno, a los que fuisteis confiando más adelante y a los que os he ganado al final de programa. Me encantaría responderos a todos por vuestros increíbles mensajes”, empezaba diciendo.

Reconoce que le han llegado muchos mensajes “valorando sobre todo la persona que soy hoy en día y no sabéis lo feliz y lo gratificante que es eso. Me mostré tal y como soy en una relación y es como se debería comportar todo el mundo cuando está compartiendo la vida con alguien”.

“Simplemente con que hayáis empatizado conmigo y os haya llegado al corazón ya ha merecido la pena esta experiencia. Que me diga la gente de mi alrededor lo orgullosos que están de mí no sabéis lo feliz que me pone”, aseguraba.

“Yo creo en el destino y esta experiencia fue muy dura, pero es algo que tenía que vivir para seguir forjándome como persona. Lo pasé muy mal pero ahora agradezco el haber ido”, confesaba sobre lo que ha sentido y lo que ha supuesto para él participar en este programa.

Sus chicos y sus chicas

Por supuesto, no se ha olvidado de sus chicos: “También esta experiencia no podría haber sido la misma sin mi equipo, mi familia… cada uno de nosotros tan diferentes, pero eso nos hacía aún más especiales… simplemente os quiero y esto nos va a unir de por vida… os habéis convertido en personas muy especiales para mí (Manu, Adri, David y Alex)”.

No ha dejado tampoco de lado a las solteras con las que compartió villa: “A las niñas… que nos entendían en todo momento y fueron un gran apoyo para nosotros…pero quería agradecer sobre todo a Irene por ser mi gran apoyo, una gran persona y por sacar las uñas por mi cuando más te necesitaba… te mereces también lo más bonito!”.

Ahí no quedaba la cosa: “¡A las personas que no se ven… detrás de todo esto hay un trabajazo que no os podéis ni imaginar… a todos ellos gracias! A todo el equipo de la isla por confiar en nosotros… esta experiencia estará siempre en nuestros corazones. Sois muy grandes!”.

Y, por último, se ha acordado de los suyos a los que también ha querido dar las gracias: “A mi familia por apoyarme hasta en mis sueños más locos y a mis amigos que son una parte fundamental de mi vida. Tengo mucha suerte de tenerles en mi vida. Sin ellos no sería quien soy hoy en día… Cierro este capítulo pero con muchos sueños todavía por cumplir… Gracias, gracias y mil gracias de corazón. Team Alejandro Always.❤️🫡”.

Poco después compartí una frase escueta sobre lo que supone para él a día de hoy el sexo y el amor: “💫 F*llar se ha vuelto un vicio y el amor un lujo💫”.

El detalle

Palabras que llegaban al lado de una foto en el cuarto de baño en la que podemos verle solo cubierto por una toalla rodeando su cintura. Pero lejos de fijarse en su musculado torso cubierto de tatuajes (que también), ha habido un detalle que ha llamado la atención de muchos de sus seguidores.