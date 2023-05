Ramoncín confiesa que no soporta que le llamen el ‘rey del pollo frito’

Ramón Martínez Márquez, más conocido como Ramoncín, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a los días grandes de las Fiestas de San Isidro de este año con la lectura del pregón el pasado miércoles, 10 de mayo, desde el famoso balcón madrileño de la Plaza de la Villa.

Esta no es la primera vez que el músico es distinguido por el Ayuntamiento de Madrid. En 2021, precisamente el día de San Isidro, recibió la Medalla de Oro de la ciudad en reconocimiento al compromiso, amor y defensa de Madrid de los que siempre ha presumido.

En su cuenta oficial de Instagram, el cantante subió una publicación hablando del honor que supone para él ser el pregonero de las fiestas más castizas de Madrid, algo que le llena de orgullo y satisfacción.

''No puedo estar más agradecido y honrado. Gracias a la Corporación Municipal que ha decidido hacerme este honor. Espero estar a la altura. Salud y futuro", escribió en el texto.

El cantante Ramoncín leyendo el pregón de las Fiestas de San Isidro (Madrid). / Gabriel Luengas/Europa Press via Getty Images

Un pregón en el que habló de lo especial que es la ciudad que le vio nacer y en el que el alcalde, José Luis Martínez -Almeida, intentó, sin mucho éxito, que Ramoncín cantase algo para los cientos de personas que se congregaron en el lugar para presenciar el arranque de las fiestas más castizas de Madrid: "¡Qué nervios macho!", confesaba el artista.

El 'rey del pollo frito'

En un acto de sinceridad con los periodistas que se encontraban allí presentes, Ramoncín reconocía que no le hace ninguna gracia que algunos le sigan llamando 'el rey del pollo frito' por una de las canciones con las que saltó a la fama con tan solo 22 años. Un 'título' del que reniega: "Yo tengo un dicho, cuando alguien dice: - mira, el rey del pollo frito. - yo digo mira: - un gilipollas, y ya nos hemos presentado", dijo en unas declaraciones a Europa Press.

El músico, escritor, actor y presentador nació en Madrid el 25 de noviembre de 1955. Su éxito como cantante llegó a finales de los años 70 con su grupo W.C, llegando mucho antes que otros a la denominada Movida madrileña. Sin embargo, no tardó en iniciar una carrera en solitario que lo llevaría a ser uno de los impulsores del rock y el punk de los años 80 y 90 tanto en Madrid como a nivel nacional.

Ramoncin, 1974. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

En 1978 vio la luz su primer primer álbum, Ramoncín y W.C.?, que contenía canciones como El rey del pollo frito, Cómete una paraguaya, Rock and Roll Dudua o Marica de terciopelo, que se convirtieron en el retrato polémico de una época. Después llegaron discos como Barriobajero, Arañando la ciudad, ¡Corta!, Ramoncinco, Como el fuego, La vida en el filo, Fe ciega, entre otros. Son álbumes con canciones de temática social, con carga política, retratando personajes marginales, con canciones como Hormigón, mujeres y alcohol o Sal de naja, entre muchas otras, que forman parte de la historia del rock español y que han situado al artista madrileño como un clásico de la escena nacional.

Durante su trayectoria, también ha colaborado con distintos programas de radio y televisión.

Tras los festejos madrileños, el artista continuará con su gira y posteriormente estará con la obra Los Titanes en el festival de teatro clásico de Mérida, retomando así su carrera teatral después de más de 35 años alejado de las tablas: "Me he metido en este lío de hacer teatro otra vez, desde el año 86 que no hago teatro, así que estoy muy emocionado con eso, un reto y muy bonito".