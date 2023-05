Beyoncé repite show en Estocolmo: así es el listado de canciones de Renaissance Tour

La gira mundial de Beyoncé ha cerrado su primer capítulo. La cantante dio el pistoletazo de salida en el Friends Arena de Estocolmo donde repitió durante dos noches ofreciendo el mismo show y repitiendo la elección de canciones por lo que ya podemos conocer el que será el repertorio de Renaissance Tour.

El setlist de sus conciertos incluye sorpresas musicales tan agradables como versiones de Etta James, Mary J. Blige, Kanye West y Jay Z y hasta de su colaboración con Megan Thee Stallion. Pero con lo que el público ha enloquecido definitivamente fue con el sample de Toxic de Britney Spears en Thique.

Y fuera de lo que es la música ya hemos visto que el espectáculo incluye momentazos como subirse a un caballo y volar por encima del escenario, un cuerpo de baile robótico o innumerables cambios de vestuario que convierten su show en un espectáculo visual y musical.

En lo puramente musical, Beyoncé está ofreciendo un repertorio formado por 37 canciones, algunas de ellas en medley, que incluye los 16 temas que forman parte de Renaissance en el bloque central y final de sus conciertos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de Renaissance Tour de Beyoncé ha sido su arranque. Lejos de apostar por un subidón de hits desde el inicio, la cantante ha elegido canciones pausadas como Dangerously In Love, 1+1, Flaws And All, I Care...

Hay que esperar a pasado este primer tramo para empezar a disfrutar de las canciones de Renaissance, su más reciente álbum de estudio. Pero hay tiempo para todo durante las más de dos horas de show, incluso para disfrutar del disco al completo. Porque Queen Bey cantó todas y cada una de las composiciones de su nuevo trabajo.

Este es el listado de canciones de Renaissance Tour