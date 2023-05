Maroon 5 anuncia ‘Middle ground’, la primera canción de su nuevo álbum de estudio

Apenas una semana. Ese es el tiempo de espera que nos queda para poder disfrutar de la nueva canción de Maroon 5. Porque el grupo californiano ha desvelado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales que el próximo 19 de mayo estrenará en todas las plataformas su nuevo single: Middle ground.

El calendario de lanzamiento del primer tema de su nuevo álbum de estudio también incluye la primera presentación en directo de este hit. Será en la edición estadounidense de The Voice, donde Adam Levine participó como coach durante años, donde se presente por primera vez en vivo.

Casi de manera simultánea, la banda también estrenará a través de sus canales oficiales el videoclip de Middle ground. Así que toca marcar en rojo en el calendario el 23 de mayo como otra fecha clave en este esperado retorno del grupo que hace dos años que no lanza nueva música (Jordi, 2021).

"I need more than myself, I need light, I need life, I need what I never felt. If It hit the ground, I’ll fall down to my knees, would you hear the sound?" se escucha cantar a Adam Levine en el teaser de esta canción que parece un medio tiempo casi en formato acústico. Tendremos que esperar aún 7 días para descubrir si al final nos espera alguna otra sorpresa musical.

A través de la cuenta de Instagram de Maroon 5 ya hemos podido ver cómo el videoclip está grabado y para ello han vuelto a recurrir a la técnica que tan bien les funcionó en Girls like you en el que una cámara giraba en torno al vocalista de la formación.

Ahora solo queda esperar pacientemente a que los californianos desvelen toda la información detrás de este nuevo proyecto discográfico que avanza Middle ground. El grupo acaba de celebrar el vigésimo aniversario desde su formación con material especial de su disco de debut y seguro que está deseando celebrarlo en directo con sus fans con los que ya han compartido una exitosa residencia en Las Vegas.

El octavo álbum de estudio de Maroon 5 se ha puesto en marcha y cada vez falta menos para que descubramos lo que una de las bandas de mayor éxito del siglo XXI tiene reservado para nosotros. Ya estamos en modo cuenta atrás... Para su nueva canción y para sus conciertos en España el 15 y 16 de junio en Madrid y Barcelona.