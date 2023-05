Las palabras de la hermana de Blanca Paloma emocionan a la representante española de Eurovisión 2023

Este sábado 13 de mayo, Liverpool se vestía de gala para acoger el gran Festival de Eurovisión 2023, uno de los eventos más importantes del año en toda Europa. Aún con la resaca emocional del momento, ya se conocen los resultados del certamen musical y, desde luego, a muchos han sorprendido. Blanca Paloma, representante de España este año, ha sabido mantener las esperanzas de todos los eurofans que han confiado en ella desde que puso un pie en el Benidorm Fest. La ilicitana era una de las favoritas para conquistar el Liverpool Arena y conseguir llevarse el micrófono de Cristal según las casas de apuestas, sin embargo, muy a su pesar, no ha podido ser.

Tras una final de vértigo en la que la intérprete de Eaea se dejaba el alma en el escenario donde se subía con optimismo, fuerza y ganas, España se ha tenido que conformar con una decimoséptima posición tras sumar 100 puntos en la clasificación. Aunque lo que más ha destacado ha sido el televoto, donde solo ha recibido 5 puntos.

A pesar de que todos esperaban ver a la artista en el Top 3 de esta 67ª edición, todos han querido arroparla y mandarle sus mejores ánimos. Entre ellos, su hermana, Sara Ramos, que, desde El Altet (Alicante), ha conectado en directo con su hermana y le ha querido mandar un mensaje con el que no ha podido evitar emocionar a la representante de España.

Las palabras de Sara Ramos a Blanca Paloma

"Ay, Sara", decía la artista al escuchar a su hermana. "Qué maravilla de actuación. Blanca, no sabes lo orgullosos, lo felices y lo bien que nos sentimos porque has ganado Blanca. Has ganado cariño", le decía a la representante de España, reconociendo que no puede estar más de acuerdo con las palabras de Ruth Lorenzo. La joven, que se encontraba arropada por todo el cariño de su pueblo, ha asegurado que la están esperando "con los brazos abiertos": "Te quiero muchísimo", le decía a Blanca Paloma.

"Te quiero Sara. Estoy deseando abrazarte, es lo que más necesito. Te quiero hermana. Eres la mejor", decía Blanca. "Y yo también hermana mía. Sabes que nos llevamos en el corazón, nos estamos pensando y estamos sincronizadas como hermanas que somos, así que, vente", le respondía Sara Ramos provocando la emoción de Blanca Paloma.