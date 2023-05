Así de diferente habría sido el ranking de Eurovisión según las visualizaciones de YouTube

Blanca Paloma llegaba este sábado dispuesta a conquistar Europa en el Festival de Eurovisión 2023. La intérprete de Eaea se subía al escenario y hacía una actuación impecable demostrando su seguridad y su fuerza. Sin embargo, eso no parecía suficiente y los resultados la dejaban en un puesto alejado del Top 10.

El micrófono de cristal lo conseguía Loreen, la representante de Suecia que cumplía con lo que dictaban las casas de apuestas en los últimos días. Por primera vez en la historia de Eurovisión, la artista con su tema Tatto volvía a conquistar el Festival de la Canción con un total de 583 puntos.

Aunque el certamen solo otorge el primer puesto a un único artista, lo cierto es que todos aquellos que han puesto un pie en el B&M Bank Arena de Liverpool han visto cómo sus cifras de reproducciones, así como sus suscriptores en las plataformas de streaming han ido aumentando en los últimos meses. De hecho, tal y como hemos podido ver, según el número de escuchas, el ranking podría ser muy diferente al que nos ha dejado la gran final.

En LOS40 hemos querido recoger las visualizaciones de YouTube que tenían los 26 represantes de cada país horas antes de que empezara la gran final y Loreen se convirtiese en la mujer del momento. ¡Y os avisamos que el rankig es muy distinto al que nos ha dejado Eurovisión!

Así quedaria el ranking de Eurovisión según las visualizaciones de YouTube*

Suecia Armenia Israel Francia Reino Unido Austria Chequia Serbia Ucrania Finlandia Croacia España Australia Lituania Suiza Noruega Chipre Polonia Eslovenia Alemania Moldavia Albania Bélgica Estonia Portugal Italia

*Estos datos fueron recogidos el sábado 13 de mayo de 2023 a las 19:00 horas del canal oficial de YouTube de Eurovision Song Contest. Los vídeos seleccionados son los que incluyen "oficcial video".

Cabe mencionar que estos datos son una aproximación y que algunos países suman más reproducciones en los vídeos de su actuación durante la preselección que en el videoclip oficial. Ejemplo de ello es Blanca Paloma en el Benidorm Fest.

Loreen mantiene el liderazgo, pero otros países sorprenden

Tal y como se puede ver, algunos países como Suecia han mantenido el liderazgo del ranking, pero otros países como Italia han dado un vuelco a la tabla.

En el caso de España, Blanca Paloma, no estaba dentro del Top 10, pero sí lo rozaban consiguiendo un deudécimo puesto. No obstante, en la gran final, la representante de España no lograba ese puesto y termina en decimoséptima posición consiguiendo 100 puntos: 95 del jurado profesional y 5 de la audiencia.

Así fue la actuación de Blanca Paloma en la final de Eurovisión 2023 en Liverpool

Los resultados oficiales del Festival de Eurovisión 2023

Por si después de leer cómo hubiera sido el ranking según el número de reproducciones en YouTube es necesario refrescar la puntuación oficial del Festival de Eurovisión 2023, a continuación os dejamos la tabla de puntos: