Un año del ‘Chanelazo’: 24 horas que cambiaron la ambición de España por Eurovisión

Ahora que ya ha pasado la participación de nuestra representante en Eurovisión 2023 y no existe ninguna duda de que se pueda proyectar ninguna sombra por el recuerdo, ha llegado el momento de recordar uno de los momentos más recientes que nos puso la piel de gallina. Estamos hablando del 'Chanelazo' que el pasado 14 de mayo cumplió un año. La actuación de Chanel Terrero en el festival que se celebró en Turín en 2022 ya forma parte de la historia de nuestra música.

Porque la solista hispano-cubana pasó de ser una de las concursantes más discutidas que enviábamos al certamen a ser una auténtica referencia para el show. No queremos recordar todo por lo que pasó la artista durante meses desde su elección en el Benidorm Fest. Probablemente sea algo que la protagonista de esta historia nunca olvide. Pero seguro que las 24 horas de locura que vivió aquel 14-15 de mayo en la ciudad del norte de Italia ocupan un lugar preferente de su memoria.

SloMo se convirtió en la mejor canción enviada por España al Festival de Eurovisión después de 27 años. Y eso que el nivel estaba muy alto con artistas como Rosa o Pastora Soler que también rozaron la gloria. Pero Chanel se quedó literalmente tocándola con la yema de los dedos en una edición marcada por el voto de condolencia a Ucrania.

Desde nuestra humilde modestia hemos intentado hacer una cronología de las 24 horas que cambiaron la ambición de España por Eurovisión. Probablemente olvidemos algunos momentos que para la artista, su cuerpo de baile o la delegación española fueron muy relevantes. Pero estos nos pusieron, especialmente, el corazón en la garganta.

Así fueron las últimas 24 horas de Chanel en Eurovisión

12:20 Probablemente Chanel recordará que durmió más bien poco durante su estancia en Turín para Eurovisión 2023. Sus inseparables gafas negras la acompañaban allá donde fuera. Y con ellas se dió un baño de masas en las puertas del Hotel Diplomatic donde se hospedaba toda la representación española. Ese fue el centro neurálgico de toda la actividad de la artista durante la semana y pico que pasó en Italia

13:30 La agenda del festival contempló para las 13:30 horas el último ensayo antes de la gran final. Con cada una de sus interpretaciones, fueran ensayos o show durante la semifinal, la cantante deslumbró a los presentes con una puesta en escena digna del micrófono de cristal. Su popularidad y su nombre empezaron a codearse con los grandes.

15h-18h Las horas intermedias de aquel 14 de mayo fueron un auténtico hervidero de mensajes a través de las redes sociales por parte de artistas de todo el mundo que animaban a Chanel para su papel en la gran final de Eurovisión 2022.

18h Pese a estar apenas a 10 minutos en coche del Pala Alpitour, recinto donde se celebró la ceremonia, toda la delegación española se desplazó hasta allí para ultimar los preparativos del show: maquillaje, peluquería, vestuario, escenografía... Si por la mañana la solista había recibido el aplauso de decenas de eurofans españoles, a su llegada al evento la aclamación fue aún mayor: ¡Ganadora, ganadora! retumbaba Turín.

20:23 Un sencillo mensaje del presidente del Gobierno ponía el foco en toda España en lo que estaba a punto de suceder a miles de kilómetros de allí: Queríamos la victoria. "¡Mucha suerte, Chanel! España está hoy con @ChanelTerrero, una mujer con talento y fuerza que hará brillar a nuestro país en #Eurovision. ¡A por ello!" escribió Pedro Sánchez

21:00 Arranca Eurovisión 2023 y pese a actuar en la décima posición, Chanel se prepara desde el primer momento en la zona de backstage asignada a su equipo. En un vídeo de Youtube podemos ver cómo realiza estiramientos y también piña junto a todo su cuerpo de baile. El teléfono de la artista debía echar humo ante la avalancha de notificaciones tal y como ella misma comprobaba minutos antes de su salida al escenario.

21:59 Una hora para el recuerdo. Cuando faltaba un minuto para que dieran las 10 de la noche (una menos en las Islas Canarias), Chanel saltaba a escena para maravillar al mundo: "Let's go. Llegó la mami". Fueron apenas 200 segundos memorables. "Muchas gracias. Thank you very much. I will remember this for the rest of my life" ("Recordaré esto durante toda mi vida").

22:19 Después de los centenares de abrazos que debió de recibir, la artista hablaba y ofrecía sus primeras declaraciones a la espera de que terminaran las actuaciones y se abrieran las votaciones. "Estoy llorando pero de emoción. Ha sido increíble. “GRACIAS a todos!". El Chanelazo ya era toda una realidad y Europa hacía cuentas.

00:01 Tuvimos que esperar hasta recién inaugurado el 15 de mayo para empezar a comprobar que iba a ser una noche muy larga y de muchos nervios. Los puntos empezaron a llegar, primero de forma tímida y luego masivamente. España se llevó los 12 de San Marino, Macedonia del Norte, Malta, Portugal, Armenia, Irlanda, Suecia y Australia. Con 231 puntos nos colocábamos en el podio de los mejores países para el jurado.

00:57 Después de una hora de votaciones del jurado y del televoto de los países, Chanel estaba entre las 4 candidatas a ganar Eurovisión. El voto popular nos brindaba 228 puntos más hasta un total de 459. Sólo Ucrania y Reino Unido podían superarnos. La tensión se cortaba con un cuchillo.

01:02 Ucrania ganaba Eurovisión 2022 y Chanel se quedaba en tercera posición, el mejor resultado de nuestro país en el siglo XXI. La propuesta mejor clasificada después de 27 años.

Chanel escucha a su pueblo Olesa de Montserrat súper emocionada: "Me siento muy orgullosa porque ha sido mi cuna" #GraciasChanelRTVE ⭕ https://t.co/uCfizBQeBx pic.twitter.com/8o6QV7qtQ9 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) May 14, 2022

01:32 La rueda de prensa de Chanel se llena de decenas de micrófonos para escuchar hablar a la orgullosa artista: "Lo primero que he pensado al bajar del escenario ha sido en mis abuelos, me están viendo [...] Es un sueño que hemos tenido días y días y lo hemos cumplido. Nuestro objetivo era bajarnos del escenario y decir 'lo hemos hecho'. Y lo hemos hecho. Gracias a todo el mundo por apoyarnos, nos han mandado mensajes. Nos ha llegado todo, 100%. Lo único que puedo decir es que nuestra sensación general ha sido de orgullo, y todo lo que hemos trabajado, que ha sido durísimo, lo hemos plasmado encima del escenario, y eso es lo mejor que nos podía haber pasado.Hemos dado el show que tú quieres. No podemos estar más orgullosos, cada uno de nosotros lo hemos dado absolutamente todo, os lo hemos regalado. Lo que hemos hecho nos ha salido del corazón, de horas de trabajo, de dedicación. Venimos de la danza, que es superdifícil salir adelante, y estamos representando a todos los bailarines, de musicales, gente trabajadora. Os queremos".

Pelos de punta recordando el 'chanelazo'.