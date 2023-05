Kylie Minogue anuncia su nuevo disco, ‘Tension’

La nueva etapa musical de una de las artistas que la logrado mantener durante décadas la clave de su éxito está a punto de arrancar. Kylie Minogue ha confirmado casi todos los detalles relevantes del que será su 16º disco de estudio que llevará por título Tension.

"Bebé rompe la tensión... ¡Mi nuevo álbum 💎TENSION💎 será tuyo el 22 de septiembre! ¡El primer single ❤️PADAM PADAM❤️ llega pronto!" ha posteado en todas las cuentas oficiales que la artista posee en las redes sociales. Se pone así fecha al inicio de su nueva andadura musical.

Otra fecha a marcar en rojo en el calendario es la del 18 de mayo cuando Kylie tiene previsto presentar su nuevo single Padam Padam: "Cuando tu corazón late ❤️ PADAM PADAM ❤️ ... Mi nueva canción será tuya el 18 de mayo" ha confirmado en su Instagram junto a un breve adelanto sonoro de lo que nos aguarda.

"Empecé a trabajar en este álbum con la mente abierta como si fuera una página en blanco. A diferencia de mis últimos dos álbumes, no había un 'tema', se trataba de encontrar el corazón, la diversión o la fantasía de ese momento y siempre tratar de servir a la canción. Quería celebrar la individualidad de cada canción y sumergirme en esa libertad. Diría que es una mezcla de reflexión personal, abandono del sonido club y subidón melancólico" explica la intérprete australiana en un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación.

No es la primera canción confirmada de este trabajo que hace unas semanas presentó su primer adelanto. 10 out of 10 supuso una nueva era y un nuevo género musical después de una larga temporada haciéndonos mover las caderas al ritmo de la mejor música disco, como hizo en 2020 y 2022 con la publicación de Disco e Infinite Disco, respectivamente.

Oliver Heldens fue su acompañante en esta canción y podría ser el único colaborador en Tension. No parece que Kylie Minogue vaya a tener algún dueto más porque la intérprete ha desvelado todos los temas de su elepé sin especificar colaboraciones (featurings o como queráis llamarlos).

Este es el listado de canciones de Tension