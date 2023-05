‘With or without you’: la canción que U2 estuvo a punto a abandonar porque era “espantosa”

Dice Bono que la parte más importante de ‘With or without you’ es cuando lanza el grito 'Aah-aah', porque “en eso consiste entregarte a ti mismo, musicalmente”. Y aunque para muchos sea una canción romántica que describe una relación tortuosa de la que no se puede escapar, su autor ha dado otras explicaciones. A U2 le costó mucho dar con un sonido que le gustara y pensó en abandonarla. Incluso The Edge llegó a decir que era una canción “espantosa”. Pero Bono supo “desde el principio que tenía algo especial”. Efectivamente, ‘With or without you’ fue el mayor éxito mundial del cuarteto irlandés.

Diferente a todo

“La verdad es que nos angustió mucho la elección del primer single", reconocía the Edge en NME. “Finalmente, ‘With or without you’ se convirtió en la opción más obvia” y en la menos convencional; no solo distaba de los éxitos que sonaban entonces en la radio, también era diferente a todo lo que el grupo había hecho anteriormente y a lo que tenía acostumbrado a su público. With or without you, el medio tiempo que introducía un nuevo enfoque del sonido de la banda, rápidamente se convirtió en el mayor éxito de cuarteto irlandés hasta entonces.

Sin embargo, dar con el sonido de ese primer single tan especial de The Joshua Tree (1987), no fue cosa fácil. Incluso el grupo consideró abandonar su grabación porque no era capaz de encontrar lo que estaba buscando.

Una ‘guitarra infinita’ para una canción “espantosa”

Ya a finales de 1985, cuando U2 se reunió en la casa del batería Larry Mullen Jr para repasar el material que habían compuesto durante la gira ‘The Unforgettable Fire Tour’, Bono presentó una demo en bruto de With or without you. Y la banda trabajó en ella una y otra vez. Hizo muchas modificaciones... pero sin ningún progreso. En ese momento, The Edge pensaba que la canción era "espantosa". Clayton creía que sonaba muy sentimental y "muy tradicional porque los acordes se repetían una y otra vez". Era un tema simplista, atrapado en un bucle.

Bono y Adam Clayton de U2 en una foto de 1987. / Getty Images/Rob Verhorst

Tampoco bajo la dirección de los co-productores Brian Eno y Daniel Lanois, cuando empezaron las sesiones de grabación en la mansión georgiana Danesmoate House, la canción llegaba a buen puerto. Eran incapaces de dar con un arreglo que les gustara. Bono fue el único que no tiró la toalla. Significaba mucho para él, personalmente, e intuía que podía ser un éxito. Llamó a su amigo, Gavin Friday, quien accedió a echarle una mano y le ayudó a hacer nuevos arreglos. De nuevo, el grupo retomó la canción.

Un día, the Edge recibió un prototipo de ‘Infinite Guitar’, un instrumento inventado por su amigo, el canadiense Michael Brook, que permite mantener las notas infinitamente, prolongarlas. Lanois contaba en la revista Mojo: “En ‘With or without you’, teníamos el ritmo y los acordes, entonces probamos el invento de Michael Brooks, la Infinite Guitar. Le pedí a Edge que tocara algo con ella. Hizo dos tomas, y esas son las que terminaron en la mezcla final de la canción. Un bello sonido. Estratosférico”.

The Edge y Bono en el escenario del Joshua Tree Tour en Rotterdam / Getty Images/Rob Verhorst

No es otra canción de amor estúpida

Bono ha explicado que cuando hizo la letra de With or without you, quería escribir una canción de amor que tratara de cuestiones reales y cotidianas. Y definió esa letra de “puro tormento”, ya que describe una relación tortuosa e imposible de la que no puede escapar. La compuso cuando estaba de gira, lejos de su casa. En aquel momento, llevaba cinco años casado con Alison Stewart, y supuestamente, se inspiró en esa relación. Pero su significado es más complejo de lo que inicialmente pueda parecer. No es otra canción de amor estúpida. Puede ser interpretada de muchas formas. Y el propio Bono así lo ha hecho.

“Me sentía culpable…”

El líder de U2 ha ofrecido otras dos interpretaciones de su composición. Por una parte, dice, el tema gira en torno las luchas internas que afrontó intentando reconciliar a la estrella del rock (Bono) con el hombre (Paul Hewson). En el libro ‘U2 by U2’ explica: “Yo era, al menos, dos personas: La persona responsable, protectora y leal, y el tipo errante y alocado que había en mí y que solo quería huir de sus responsabilidades. Pensé que esas tensiones iban a destruirme. Pero lo cierto es que ese soy yo. Esa tensión es lo que me hace ser un artista”.

En la revista ‘Mojo’, Bono confesaba que la canción mostraba su indecisión entre la vida doméstica y el espíritu libre que requería el artista. "Yo tenía alguna dificultad emocional con ciertos asuntos. No sabía en ese momento la libertad que me daría mantener una relación estable. Me sentía culpable si hablaba con alguna chica que fuera realmente atractiva. Pero por eso, ‘With or without you’ es tan operística, por eso es tan buena”.

Bono, vocalista de U2 / Getty Images/Gie Knaeps

La estrella irlandesa también reveló en la revista ‘Rolling Stone’ que el tema reflejaba “cómo me siento a veces en U2: expuesto”. Todos en el grupo saben lo que la frase "and you give yourself away" (Y te entregas por completo) significa. “Porque esto tiene un coste en mi vida personal y también en la vida del grupo. Pienso que si hago algún daño a U2 es porque soy demasiado abierto”.

En 2005, Bono dijo que la parte más importante de la canción es el estribillo porque significa una liberación de la tensión mental… “que es cuando llega 'Aah-aah'. En eso consiste entregarte a ti mismo, musicalmente”.

La conquista de América

Cuando a principios de Marzo de 1987, U2 publicó su quinto álbum, The Joshua Tree, lideró las listas de 20 países. Su ascenso se completaría el 16 de Mayo de ese año, cuando With or without you llegó al nº1 en Billboard Hot 100. Hasta entonces, en sus 10 años de carrera, en Estados Unidos solo habían tenido un éxito modesto, aunque eran grandes estrellas en su nativa Irlanda y después en Reino Unido.

U2 - With Or Without You (Official Music Video)

“Tuve claro desde el principio que tenía algo especial", declaró Bono en Rolling Stone. En el documental U2: Joshua Tree (Classic Albums) recuerda lo extraño que a muchos fans les resultaba su sonido. “Cuando echo la vista atrás, me doy cuenta de que estaba muy desfasada respecto a todo lo que había alrededor. Fue una locura…. ‘With or without you’ es una canción con un sonido muy extraño… es una especie de susurro caminando hacia el mundo. Y esa parte de guitarra peculiar… fue un disco con un sonido inusual”.