Bad Bunny causa revolución al presentar nueva canción y ya hay teorías sobre una posible colaboración con Feid

En los últimos días si hay algo que genera noticias sobre Bad Bunny es su relación con Kendall Jenner. Parecen inseparables y es habitual verles compartir momentos de todo tipo. Este fin de semana les hemos visto juntos disfrutando de un partido de la NBA.

Pero que nadie se preocupe que el amor no va a hacer que Bad Bunny abandone sus compromisos profesionales. De hecho, acaba de remover el avispero con 59 segundos de vídeo en el que le podemos ver cantar una nueva canción. Parece que se viene nueva música y hay ganas, o eso deducimos de la reacción que ha tenido este vídeo.

Le vemos totalmente vestido de negro y escuchamos unos primeros versos: “Baby dime la verdad, si te libraste de mí, ya sé, que fue una noche nomas, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir".

Una incursión en el Jersey club, un estilo de música electrónica de club que se originó en New Jersey en los 2000 y que parece que vuelve con fuerza.

Pistas

No ha dado más detalles, aunque a muchos no les ha pasado desapercibido un tuit que ha publicado y borrado poco después en el que podíamos ver una especie de tracklist de 13 temas en el que cada uno de ellos ponía Palo y una emoji de fuego.

Muchos han interpretado que es su forma de decir que hay un disco en camino que conoceremos pronto y que está lleno de grandes temas que van a hacer arder la industria.

🚨|| Bad Bunny ha subido este tweet y luego lo ha borrado , se viene album !! pic.twitter.com/u58qrdHJlW — 𝕬𝖓𝖉𝖗𝖊𝖘 𝕲 (@unandresdice_) May 16, 2023

Y no sólo eso, en cuanto al nuevo tema que ha presentado, hay quienes piensan que podría tratarse de una colaboración con el mismísimo Feid que está ahora tan en auge.

Y es que, una foto de cada uno de ellos vestidos casi iguales y publicadas al unísono ha despertado todo tipo de teorías que incluyen la de esta posible colaboración. Sin duda, sería todo un hit y algo muy esperado por muchos.

Podéis mirar los pantalones y la chaqueta de Bad Bunny no me fastidies que coincide con el de feid a la perfección y encima va y lo sube ahora mismo



Comienzan 🚬🚬🚬 pic.twitter.com/2j6VnCrYN8 — J4vi (@j4virw_) May 15, 2023

Está claro que Bad Bunny no está dispuesto a abandonar el trono que ocupa ahora en la escena urbana.