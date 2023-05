Taylor Swift defiende a gritos a una fan en uno de sus conciertos: "No está haciendo nada: eh, detente"

The Eras Tour, la gira mundial de Taylor Swift, sigue dejando titulares en todo el mundo en cada una de sus paradas. La solista estadounidense llegó hasta Filadelfia hace un par de días para ofrecer una triple cita en directo en el Lincoln Financial Field de la ciudad.

Y por encima de las canciones que estrenó y del gran ambiente en el estadio lleno hasta arriba ha dejado claro que no va a permitir ni un solo abuso en sus shows. Porque la cantante tuvo que gritar a un guardia de seguridad desde el escenario para que detuviera su comportamiento.

Sonaban los acordes de Bad Blood, uno de los mayores éxitos musicales de su carrera discográfica, cuando la intérprete se percató de que una de sus fans estaba teniendo problemas con el personal junto al escenario. Las personas que estaban alrededor y dejaron testimonio de lo sucedido lo explican así: "Taylor le gritaba a un guardia de seguridad porque no dejaban de ponernos las manos encima para empujarnos físicamente fuera de la barricada en lugar de simplemente decirnos que nos moviéramos. No estábamos tirando nada, no estábamos gritando nada loco, ella venía a bailar y cantar con nosotros y resultó que la seguridad era extremadamente agresiva sin ninguna razón" dijo @jackandtaylor en Twitter.

¿Exceso de celo? ¿Abuso de confianza? ¿Problema real? Lo que quedó claro en ese momento en el directo de Filadelfia es que Taylor no tuvo reparos en dejar claro a voz en grito que no iba a tolerar lo que estaba sucediendo. De hecho, el grupo que se vió molestado recibió la promesa de que recibirían nuevas entradas para otro de sus shows en Filadelfia.

Kelly Inglis Kelly habló en el TikTok de un amigo y explicó: "Yo era la chica con la que Taylor habló anoche. Básicamente, el guardia había estado acosando a nuestro grupo toda la noche, solo para que nos gustara... seguía diciéndonos que no tocáramos la barandilla, y cada vez que hacíamos algo, él estaba encima de nosotros. Estábamos bailando, nos estábamos divirtiendo, y no le gustó. Y Taylor notó que me estaba divirtiendo y que a él no le gustaba, y a ella no le gustaba, y luego, básicamente, lo escoltaron. Y luego nos ofrecieron entradas gratis para la noche del domingo".

Pocas cosas pueden detener a Taylor Swift. Y un guardia de seguridad no iba a s serlo Ni siquiera los elementos (o las condiciones climatológicas) parece que sean una de esas cosas. Porque la artista estadounidense ha demostrado tener una persistencia y una confianza ciega en su público difícil de igualar. La artista retrasó su show en Nashville durante un buen rato por culpa de una gran tormenta. Casi cuatro horas de parón en las que la suspensión fue una realidad a punto de producirse más que una teoría y que al final terminó disolviéndose como un azucarrillo.