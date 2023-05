Mushkaa y Greta Farelo: las hermanas de Bad Gyal que buscan su hueco dentro de la industria musical

El pasado mes de abril Mushkaa lanzaba a las plataformas su primera mixtape producida de la mano de Roots, TAS LOKO, abriéndose camino con su primer proyecto grande dentro de la escena musical catalana. ¿El resultado? Seis canciones que acumulan 1,8 millones de reproducciones en Spotify.

Mushkaa - Tas Loko (Videoclip)

Detrás del nombre artístico se encuentra Irma Farelo, una de las hermanas pequeñas de Bad Gyal. Si investigamos su perfil en la plataforma, la primera canción que subió bajo este nombre es Res Kla, donde el productor, DJ y guitarrista Roots ya aparece entre los títulos de crédito. Sin embargo, en una entrevista para el podcast Chapeo, los dos comentan que este proyecto comienza un año más tarde: con 19 años, Irma (como cualquier estudiante de segundo de Bachillerato) pasó toda la primera parte del 2022 centrada en aprobar los exámenes de Selectividad, centrándose 100% en su proyecto artístico desde el mes de septiembre.

Al otro lado de los micrófonos se encontraba su hermana gemela, Greta Farelo, que la acompaña sobre los escenarios en los diferentes bolos y conciertos pero que se encuentra desarrollando su propio proyecto separado de su hermana: el propio podcast Chapeo junto a Iker García. Con seis episodios publicados hasta la fecha, la intención de estos jóvenes es reflexionar sobre el panorama artístico actual y, en concreto, centrarse en el panorama musical para aportar su visión y granito de arena a la hora de promocionar los grupos y canciones que escuchan.

Cuando Mushkaa tiene que definir lo que hace lo tiene claro: "No voy a decir que hago música urbana, voy a decir que hago música" comenta durante la misma entrevista. El estilo de la adolescente bebe del reguetón o el dancehall, pero se caracteriza también por una exploración de géneros y sonidos en los que se buscan menos las etiquetas que el experimentar; por eso también podemos encontrar tintes de indie entre sus canciones.

Lo que sí que tiene claro es que hacen música en catalán, con unos versos en los que también aparecen palabras en castellano y en inglés, una interesante mezcla de idiomas que ha llegado a ser criticada por algunos de sus oyentes pero que tiene una clara explicación: Irma se ha criado en la zona del Maresme, donde la mezcla de lenguas es habitual en su entorno y grupo de amigos, reflejándose también en la música que hace, que Roots define como reguetón sentimental.

De esta manera, Mushkaa se ha posicionado como uno de los nuevos nombres que forman parte de una nueva escena urbana en catalán que se ha ido desarrollando en los últimos años, acumulando más de 150.000 oyentes mensuales y colaborando con grupos como The Tyets con El tonteo (su canción más reproducida hasta la fecha) o Flashy Ice Cream y 31 FAM, con quienes hizo Bona Vida, canción donde podemos escuchar los versos "Estic creixent todavía, vull fer els passos de l'Alba (estoy creciendo todavía, quiero seguir los pasos de Alba [Farelo])".

Y es que su parentesco con Bad Gyal ha sido más que comentado por quienes hablan de una situación de favoritismo a la hora de tener un acceso más fácil a la industria de la música, algo que también tuvo que escuchar Bad Gyal cuando al principio de su carrera hubo quienes dudaron de su talento, esfuerzo y trabajo por ser hija del actor de doblaje Eduard Farelo.

La admiración de las gemelas a su hermana mayor es más que evidente, aunque sus caminos van por separado. "Vamos por caminos un poco distintos, pero sí que es verdad que he tenido la suerte de tener un referente tan cerca de mí. He crecido con ella, una persona muy trabajadora, ha currado siempre mucho por lo que le gusta. No quiero hacer lo mismo que ha hecho ella, porque cada una tiene su sello" comentaba Irma durante una entrevista para El Periódico.

Diabla, junto al dúo Figa Flawas, es hasta ahora el último tema lanzado en plataformas, donde Muskhaa vuelve a mencionar a Bad Gyal (esta vez en forma de referencia a su canción Sin carné). Y tú, ¿le das una oportunidad a Muskhaa y Greta y te unes a la fiebre de las hermanas Farelo?