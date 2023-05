Texas: más de tres décadas sobre los escenarios

Hace unos días, desde Los40 Classic tuvimos la oportunidad de charlar con Sharleen Spiteri, vocalista y compositora de la banda escocesa Texas. Ahora, la banda formada originariamente por los hermanos Johnny y Gerry McElhone junto a la cantante y guitarrista Sharleen Spiteri, el también guitarrista Ally McErlaine y el batería Stuart Keer, celebran las más de tres décadas sobre los escenarios.

Y para celebrar estos 34 años de intachable carrera y legado, la que es una de las mejores bandas de pop-rock inglés del siglo XX, anuncian una recopilación especial de 2LP y 2CD: The Very Best Of 1989 – 2023.

Se trata de una nueva colección que contiene 24 temas, dos de ellos nuevos. "Es muy emocionante tener tantas canciones para poder incluir. Hemos estado publicando discos nuevos y tenemos estas dos canciones que son completamente nuevas para el recopilatorio, así que sí, es muy emocionante", apuntaba Sharleen Spiteri durante su entrevista en Los40 Classic.

Texas es una de las mejores bandas de pop-rock inglés del siglo XX. / Gie Knaeps/Getty Images

After All es la primera de esas canciones inéditas y que llega pisando fuerte ya que ha tenido muy buena acogida por parte del público. "Todo el mundo que la ha escuchado me ha dicho que le encanta el single, ya que verdaderamente es una canción típica de Texas, es animada, alegre, sencilla y fácil de principio a fin", explica la vocalista de la formación. Además, el videoclip que acompaña al tema, que fue dirigido por Lewis Knaggs, presenta a Sharleen dando una actuación estelar, desatando su Dave Grohl interior.

El segundo tema nuevo incluido en el recopilatorio es Keep On Talking, un cover de la versión de 1965 de Northern Soul, Keep On Talking, escrita por Dan Penn y Spooner Oldham, y producida por Andrew Loog Oldham en el popular estudio estadounidense, Muscle Shoals. "Hemos tenido la oportunidad de trabajar con Spooner en Alabama. Fue muy divertido grabarla y un verdadero honor", apunta Spiteri.

Johnny McElhone y Sharleen Spiteri en una fotografía realizada en 1991. / Paul Natkin/Getty Images

En esta colección de 24 joyas de una brillante carrera está presente el de The Wu-Tang Clan. Los cinco que fueron Top 10 singles de un álbum. El de Alan Rickman en el vídeo. La que fue una portada inspirada de Al Green. Los dos que escribieron con los titanes de la música estadounidense, Dallas Austin y Gregg Alexander. El que fue remezclado por Giorgio Moroder. La que ayudó a darles su primer álbum número uno francés. La pareja que, según la mujer al frente, hace que el público en vivo se vuelva "absolutamente loco". El del vídeo dirigido por Peter Kay. El otro con Wu-Tang Clan. El que les dio, nada más lanzarlo, un single Top 10 con su primer lanzamiento. El banger con un sample de Donna Summer. Y el que terminó siendo la sintonía una sitcom estadounidense de gran audiencia ...

Texas - I Don't Want A Lover (Official Video)

Texas se formó en 1986 y se labraron su prestigio con álbumes de ventas multimillonarias como White On Blonde (1997) o The Hush (1999), que han dado lugar a sencillos tan míticos como Say What You Want, In Our Lifetime y Summer Son. El grupo ha producido más de una decena álbumes de estudio y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Listado de canciones de The Very Best Of 1989 – 2023

1. Say What You Want

2. Black Eyed Boy

3. Inner Smile

4. Mr Haze 5. Halo

6. I Don't Want A Lover

7. Summer Son

8. Keep On Talking

9. The Conversation

10. In Our Lifetime

11. In Demand

12. Put Your Arms Around Me

13. Let's Work It Out

14. When We Are Together

15. Hi

16. Say What You Want (All Day Everyday) feat. Wu-Tang Clan

17. Tired Of Being Alone

18. Start A Family feat. Alan Rickman

19. So Called Friend

20. Everyday Now

21. Insane

22. After All

23. Sleep feat. Paul Buchanan

24. So In Love With You