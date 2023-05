Así suena ‘P.M.’, la nueva canción de Chanel

El primer trabajo discográfico de Chanel se está haciendo esperar más de lo que nos gustaría a todos. Pero la artista hispano-cubana parece decidida a no dar ningún paso en falso e ir disfrutando del camino que conduce hasta su debut discográfico. Eso incluye una nueva canción que, a las alturas del año en la que nos encontramos, podría convertirse en uno de los hits del verano.

Su nombre es P.M. y a través de su canal oficial en Youtube acaba de presentar 30 segundos. Un estreno que ha pillado a muchxs por sorpresa porque hace apenas tres semanas presentaba otro tema. Su colaboración con Abraham Mateo, Clavaito, está sonando con fuerza en toda España y muy pronto podríamos sumarle un nuevo tema con la voz de la intérprete.

"Juntitos en la playa, bailando en la arena, una sola toalla, dos almas gemelas, nos fuimos de noche, volvimos a. m., la pasamos p. m., p. m., p. m. Ya, ah, ey. Bebé, solo tú me entiendes, también me enciendes sin un mechero, en mi cama siempre es duro, pero en la calle es un caballero" se escucha cantar a Chanel en el avance de esta canción.

De ella ya nos hablaba durante nuestra última entrevista con ella: "De momento, a mediados de mayo, toca nuevo sencillo y tendrá ese toque latino, tropical y sexy de mis anteriores temas". P.M. ya está casí con nosotrxs.

Pero de momento ni a través de sus redes sociales ni de ninguna de las plataformas de streaming ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento de este tema que con su pegadizo ritmo podría convertirse en una de las canciones del verano. Es probable que la intérprete aún tarde unos días en presentar el videoclip de este hit dándole 'aire' a Clavaíto del que hace unos días nos contaba que se sentía también muy orgullosa.

"He pasado por un proceso de entenderme como artista. Era necesario para mí para que tuviera sentido mi proyecto", explica Chanel en una entrevista con LOS40. "No ha sido difícil elegir el nuevo single, pero tampoco fácil. Las cosas suceden porque tienen que suceder así y en este caso estoy feliz de que Clavaito sea lo que es".

Tiene alrededor de setenta canciones hechas y algunas de ellas formarán parte de su primer álbum de estudio, un álbum que seguirá la estela de SloMo y TOKE sin perder sus raíces latinas. "La nota corazón del disco va a ser el toque latino, pero también va a haber mucho urbano. Algunas canciones están acabadas y otras que no. Tiffany, por ejemplo, es uno de los temas que me encanta. Cuando hablé de esa canción por primera vez era la que más me gustaba en ese momento, aunque no sé cuándo va a ser el momento de Tiffany".