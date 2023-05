‘Austin’, el nuevo disco de Post Malone, llegará el 28 de julio

Ha pasado apenas un año desde que Post Malone pusiera a la venta su último trabajo discográfico Twelve Carat Toothache y el rapero estadounidense ya tiene listo su sucesor. Tal y como ha confirmado a través de sus redes sociales, su quinto álbum de estudio llevará por título Austin y se pondrá a la venta el próximo 28 de julio.

Antes de que eso suceda, su quinto álbum de estudio será presentado por un segudo single que se llamará Mourning y que resumirá el espíritu de esta nueva andadura musical. Su estreno se producirá el próximo 19 de mayo. Un elepé en el que el propio artista reconoce haber encontrado los mayores desafíos de su carrera.

"Orgulloso de anunciar mi nuevo álbum titulado "Austin" que se lanzará el 28 de julio. Todo este asunto ha sido uno de los discos más desafiantes, gratificantes y emocionantes en los que he trabajado. Siento que captura quién soy como hombre y como artista en este momento. Muchas gracias a todxs por vuestra paciencia y gracias por estar conmigo en mis momentos más difíciles. Los quiero mucho a todxs, y estoy listo para una jodida fiesta con todxs ustedes. Saludos y sigan repartiendo amor".

A través de su canal oficial en Instagram subía, a modo de diario, algunas de las experiencias que más le han gustado de esta grabación: "Ha sido alguna de la música más divertida que he creado además de la más desafiante y que más me ha recompensado. Al menos para mí. He intentado presionarme a mí mismo y hacer algo realmente guay. Toqué la guitarra en cada una de las canciones del disco y fue algo realmente divertido. Estoy muy muy emocionado por compartirlo con vosotrxs".

Fruto de esa autenticidad y esa experiencia personal que parece haber encontrado, Post Malone ha decidido nombrar a su disco con su propio nombre ya que en la vida real el rapero es conocido como Austin Richard Post. El músico también ha confirmado que Chemical, la canción que lanzó hace a mediados del pasado mes de abril, también formará parte del listado definitivo de canciones de este trabajo.

Por ahora tendremos que esperar para conocer definitivamente los nombres de sus nuevas creaciones así como si el álbum incluirá alguna colaboración sorpresa. Porque todo el mundo está apuntando a Bad Bunny como posible invitado después de su unión en Coachella 2023 pese a que no saliera lo bien que ellos esperaban.