Risto Mejide responde a las críticas de Mario Marzo por su libro: “He tenido que buscar quién era”

Risto Mejide y Mario Marzo están protagonizando una de las disputas más sonadas en redes sociales de los últimos días. El presentador de televisión y el actor han intercambiado una serie de mensajes a través de Instagram echándose beef.

Hace unos meses, el actor que daba vida a Lucas en Los Protegidos y que ahora es músico profesional, criticaba al publicista por su nueva novela: Dieciséis notas. El joven se basaba en la sinopsis y en la portada para comentar la falta de rigor histórico que ha tenido Mejide a la hora de escribir sobre Bach. Y es que es verdad que el piano que aparece en la portada es imposible que exista en la realidad. Mario, que lleva toda una vida dedicada a la música, aseguraba que el publicista no estaba "capacitado para hablar sobre Bach, ni para opinar sobre música".

Mario volvía esta semana a comentar algunas decisiones del equipo de Risto a la hora de llevar la comunicación de su libro a redes. En su pódcast ¿Quieres ser mi amigo?, el músico comentó que no tuvieron mucho cuidado a la hora de grabar el tráiler promocional del libro: "¿Cómo nadie le dice qe el vídeo promocional no lo haga en horizontal para reels?"

Risto responde

La cosa no se ha quedado ahí, Risto, ni corto ni perezoso, ha respondido al músico: "Honestamente, he tenido que buscar quién era el tipo este que me insultaba y me acusaba de intrusismo. Y he descubierto que es ¿un actor mediocre metido a pianista? ¿Un músico del montón metido a actor? ¿Y cómo se le llama a eso? Ahora, eso sí, lo que me queda claro es que es alguien que no ha escrito ni vendido un libro en su puñetera vida. En fin. Ya tiene su dosis de casito. En cualquier caso, gracias por leerme", escribía el publicista.

Risto Mejide responde a Mario Marzo / Instagram

Risto ha continuado escribiendo sobre este tema en sus redes sociales, asegurando que está llamado a que le llamen intruso. "Vivan los intrusos. Jamás te dejes etiquetar, Lo que me extraña de esta vez es la estupidez del argumentario", ha terminado diciendo.

Mario ha vuelto a recoger la pelota y le ha respondido con el siguiente comentario: "Risto, que has escrito un libro hablando de Bach con una foto de un piano (que no existe en la época) que se abre al revés en la portada. Qué dices". Tendremos que esperar si la final el presentador y el músico hacen las paces.