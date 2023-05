Ha sido una semana de lo más entretenida en El Hormiguero. El programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos ha recibido las visitas del atleta Álex Roca, el futbolista Pedri, el presentador Arturo Valls y los actores de La Unidad, Natahalie Poza y Michel Noher. Pero el programa más esperado ha sido el de este jueves, con la asistencia de Tamara Falcó.

Como cada semana, el formato de Trancas y Barrancas cede una parte de su espacio a la sección de la tertulia de actualidad, en la que participan el escritor Juan del Val, la periodista Cristina Pardo, la presentadora Nuria Roca y la marquesa de Griñón.

En su turno, Falcó habló del tema más esperado del momento que, (cómo no) es en relación con su cada vez más próxima boda con Íñigo Onieva. Será el 8 de julio cuando finalmente una de las parejas de moda se den el 'sí, quiero' en la capilla de El Rincón, en el municipio madrileño de Aldea del Fresno.

El lío con el vestido de novia

Pero el foco se ha centrado en la última polémica en la que se ha visto envuelta la hija de Isabel Preysler: su vestido de novia. Fue hace solo unos días cuando se supo la noticia de que la firma encargada del traje, Sophie et Voilà, había roto el contrato con la marquesa por supuesto "incumplimiento contractual" por supuesto plagio de otra creación.

Tamara Falcó aseguró en declaraciones a la revista ¡Hola! que se había enterado por la prensa y desmintió categóricamente que ella hubiese pedido calcar el diseño de otra firma, como alegó la empresa de Sophie et Voilà en un comunicado.

Tamara Falcó aclara lo que pasó

En medio de este lío, la marquesa ha querido dar su versión en El Hormiguero y ha contado la verdad de lo que ha pasado con su vestido de novia. "Yo pensé en una inspiración, se la mostré a las chicas de la firma y les encantó. Llegué aquí a El Hormiguero, me preguntasteis todos y os dije: 'Fenomenal, es mejor que la inspiración'", empezó a relatar Falcó.

Sin embargo, a la firma no pareció gustarle mucho que hubiera elegido ese término, "inspiración", para referirse a ese diseño y hubo cierta "tensión". "Fui a la segunda prueba del vestido y había cambiado completamente y con la mala pata de que venía mi madre y ella es muy exigente", continuó.

"Yo no me veía con ese vestido porque no era mi vestido, tenía unos volúmenes que no eran...fue todo súper incómodo y ahí ya todo empezó a ir mal", trató de justificar. Pero enseguida pasó a revelar qué ocurrió después con Sophie et Voilà para romper su acuerdo:

"Yo tenía un contrato a largo plazo, que iba a ser imagen de ellos durante un año prolongable a dos años, y entre ellos me iban a hacer mi vestido de novia. Pero yo no cobraba por mi vestido, sino por el contrato de imagen global. Pero tengo muy buenos abogados y lo que sí pusieron es que si no me gustaba el vestido yo no me tenía que casar con él. Y ya se empezó a torcer la cosa".

"Lo siguiente que sé es lo del comunicado de prensa y, aunque podíamos haber terminado muy bien...", lamentó Tamara Falcó. antes de añadir: "Se han dicho todo tipo de cosas sobre lo difícil que soy... Mira, no sé, nosotros hemos tenido nuestros rifirrafes, pero realmente yo no me considero una persona difícil para trabajar [...] pero no me iba a casar con un vestido de novia que no me gustaba".