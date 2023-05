Andy Rourke, bajista de The Smiths, muere a los 59 años

Andy Rourke, bajista de la banda inglesa de rock alternativo de The Smiths, ha fallecido a los 59 años tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas, según ha comunicado un integrante de la propia banda a través de Twitter.

El encargado de confirmar la noticia ha sido su compañero de grupo de los Smiths, el guitarrista Johnny Marr. "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad con cáncer de páncreas", ha escrito.

"Andy será recordado como un alma amable y bella por todos aquellos que lo conocimos y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música. Solicitamos privacidad en estos tristes momentos", añadió Marr.

Rourke era conocido por ser el bajista de The Smiths entre 1982 y 1986, y nuevamente de 1986 a 1987. Actuó en los cuatro álbumes de estudio del grupo: The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) y Strangeways, Here We Come (1987).

Rourke y Marr se conocieron cuando tenían 11 años mientras ambos tocaban juntos en las clases de música de su escuela. Cuatro años más tarde, al terminar la etapa escolar, Rourke formó The Smiths en Manchester con Marr, Morrissey y el baterista Mike Joyce en 1982.

Andy tocó en algunos de los temas clásicos del catálogo de The Smiths, como This Charming Man o There is a Light That Never Goes Out, al igual que en canciones en solitario interpretadas por el polémico líder del grupo, Morrissey, después de que el grupo se disolviera.

Johnny Marr, Morrissey, Mike Joyce y Andy Rourke, integrantes de The Smiths en 1985. / Ross Marino/Getty Images

Fuera de The Smiths, Rourke también formó parte de la banda Freebass junto a Peter Hook de New Order y Mani de Stone Roses. También grabó con The Pretenders para su disco Last of the Independents (1994), con la banda Killing Joke, con Moondog One con el exguitarrista de Oasis, Paul Arthurs, más conocido como Bonehead y en el grupo D.A.R.K, junto con la vocalista de The Cranberries, Dolores O'Riordan.

La muerte de Rourke ha conmovido a la industria musical, que a través de las redes sociales han querido rendir homenaje al difunto bajista. Entre ellos, el productor de The Smiths, Stephen Street, ha escrito: "¡Me entristece mucho escuchar esta noticia! Andy era un músico excelente y un tipo encantador. Todavía no he podido leer ninguna otra noticia sobre detalles, pero envío mis más profundas condolencias y pensamientos a sus amigos y familiares".

Por su parte, el bajista de Suede, Mat Osman, publica: "Un bajista totalmente único, un bajista cuyo sonido podrías reconocer de inmediato".

I've just read this tweet from @matosman and I am so saddened to hear this news! Andy was a superb musician and a lovely guy. I haven't been able to read any other news about details yet but I send my deepest condolences and thoughts to his friends and family. RIP #AndyRourke

Tom Chapman, bajista de New Order, también ha tenido unas sentidas unas palabras para Andy: "Una verdadera inspiración para mí y la razón por la que me mudé a Manchester para ser músico. Uno de los mejores bajistas de Manchester. Si no fuera por él, probablemente no estaría en New Order hoy. Mis pensamientos van a su familia y amigos".

Rest in Peace Andy. A true inspiration to me and the reason I moved to Manchester to be a musician. One of the best bass players to come out of Manchester If it wasn't for him I probably wouldn't be in New Order today. My thoughts go to his friends and family Big Love 💙. TC

