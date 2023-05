Blanca Paloma cierra su paso por Eurovisión 2023 con una reflexión

Una semana ha pasado desde que el B&M Bank Arena de Liverpool temblaba con la celebración del Festival de Eurovisión 2023. 26 representantes de cada país se subían al escenario dispuestos a conquistar Europa y, tras hacernos vivir una noche de ensueño y los correspondientes resultados, el certamen ya tiene ganadora: Loreen.

La representante de España, Blanca Paloma, llegaba al escenario con Eaea, una nana dedicada a su yaya Carmen y con la que buscaba llevarse el micrófono de cristal. Sin embargo, su actuación no gustó a todos y, a pesar de que recibía 95 puntos en la primera tanda, en el televoto pegaba un batacazo consiguiendo solo 5 puntos y dejándola en la decimoséptima posición. Un puesto en la clasificación que para muchos no era más que un robo.

Con las aguas más calmadas y poniéndole el broche final a la temporada eurovisiva es el momento de hacer balance y, tras una semana recibiendo ánimos y buenas palabras, ahora ha sido la ilicitana quien ha querido compartir un vídeo en sus redes agradeciendo el apoyo y dando una reflexión.

Un pellizco en el corazón

"Ánimo a los que os ilusionasteis y creísteis en la posible victoria. Ánimo a los que apostasteis por una propuesta tan nuestra y la pusisteis en valor. Ánimo a los valientes que habéis defendido Eaea como una candidatura de calidad", empezaba diciendo, muy agradecida.

Blanca Paloma ha querido reconocer que está muy orgullosa del resultado, que no es ni más ni menos, que fruto de todo el trabajo que hay detrás: "Es incuestionable el rigor del equipo que lo hicimos posible y creo que no deberíamos obsesionarnos por encontrar la fórmula para ganar", aseguraba. Un vídeo que ha asegurado que era como broche final a una etapa que comenzó con su victoria en el Benidorm Fest y que culmina con el Festival de Eurovisión. Aunque eso sí, la artista ha asegurado que no se despide porque "seguimos".

Una publicación que no ha tardado en recibir el apoyo y cariño de todos sus compañeros que desde el principio le han tendido la mano y le han dado la mejor de las suertes. Rakky Ripper, entre ellos, no ha dudado en destacar que es "enorme" y en repetirle lo mucho que la quiere. También Ruth Lorenzo, quien ya le mandó un mensaje lleno de cariño, le ha querido dar ánimos: "Te amo, reina".