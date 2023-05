Los 26 finalistas del Festival de Eurovisión 2023, país a país y canción a canción

¡Ya tenemos finalistas para el Festival de Eurovisión 2023! Después de dos semifinales de infarto en las que países como Malta y Holanda se han quedado fuera de la cita más importante del año para la música europea, la lista de los 26 finalistas de la 67ª edición del Festival Europeo de la Canción ha quedado conformada y entre ellos, está el ganador.

Además del grupo conocido como los Big Five formado por España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, que como siempre se ha clasificado para la semifinal sin tener que luchar por su puesto, en la final del Festival de Eurovisión que está organizando Liverpool estarán también Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia y Noruega, los países que se ganaron su pase en la primera semifinal y Albania, Chipre, Estonia, Bélgica, Australia, Lituania, Austria, Polonia, Armenia y Eslovenia, los estados que resultaron vencedores en la segunda semifinal del certamen.

Pero ¿quiénes son los artistas que representarán el 13 de mayo en Liverpool a cada uno de los países? Por si te has perdido las dos semifinales, pero quieres estar al tanto de todo lo que sucederá en la gran final, aquí te presentamos a los 26 representantes y sus 26 canciones que lucharán este año por conquistar el micrófono que el pasado 2022 se llevaron los ucranianos Kalush Orchestra.

1. España: Blanca Paloma y su Eaea



Blanca Paloma - EAEA | Spain | Official Music Video | Eurovision 2023

La apuesta de España en el Festival de Eurovisión 2023 promete mucho. Con una nana modernizada que entremezcla la bulería con un estilo folclórico absolutamente personal, la ilicitana Blanca Paloma presenta una actuación poderosa en la que la emoción es lo más importante.

2. Reino Unido: Mae Muller y su I wrote a song

Mae Muller - I Wrote A Song | United Kingdom | Official Music Video | Eurovision 2023

Representando a Reino Unido llega a la final de Eurovisión 2023 Mae Muller, una artista pop que saltó a la fama en 2021 y que dos años después ha conseguido ser la representante de su país en el año que este ejerce de anfitrión. Su propuesta de pop electrónico y pegadizo que promete.

3. Francia: La Zarra y su Évidenment

La Zarra - Évidemment - Eurovisión 2023

Con una propuesta mucho más solemne que la de Reino Unido, Francia llega a Eurovisión 2023 de la mano de Fatima Zahra Hafdi, conocida artísticamente como La Zarra. Su propuesta es una potente y sensual mezcla de géneros en la que predomina el pop.

4. Alemania: Lord of the lost y su Blood & Glitter

Lord Of The Lost - Blood & Glitter- Eurovision 2023

Alemiania llega a la final de Eurovisión de 2022 con la banda de Hamburgo Lord of the Lost. Estos rockeros pondrán el toque metalero al festival de Liverpool con una canción que, con toques de power ballad, pondrá los pelos de punta a quienes aman el metal y la música gótica.

5. Italia: Marco Mengoni y su Due Vite

Marco Mengoni - Due Vite - Eurovisión 2023

El cantante Marco Mengoni es el encargado de representar a Italia con una balada íntima y poderosa con la que seguro que emocionará al público europeo.

6. Croacia: Let 3 y su Mama SC!

Croacia dio mucho que hablar en la primera semifinal del certamen pero ha logrado llegar a la gran final de Eurovisión gracias a Let 3, una banda de rock que ha arriesgado y, de momento, ha ganado. Su actuación presenta una canción de estilo híbrido con toques de rock, psicodelia y electronica pensada para mostrar su rechazo a los gobiernos autoritarios del mundo.

7. Moldavia: Pasha Parfeni y Soarele si Luna

El músico moldavo Pasha Parfeni es el encargado de representar a su país e Eurovisión este 2023 después de haber arrasado en la preselección de su país. A Liverpool lleva una canción que mezcla lo ético con lo electrónico para traer la tradición más arraigada al Siglo XXI.

8. Suiza: Remo Forrer y su Watergun

Remo Forrer - Watergun | Suiza Eurovision 2023

Suiza ha mandado este 2023 a Eurovisión a su último ganador de The Voice. El joven Remo Forrer actuará en Liverpool con solo 22 años presentando una balada con una melodía muy pegadiza con la que seguro que enamora a Europa.

9. Finlandia: Käärijä y su Cha Cha Cha

Käärijä - Cha Cha Cha | Finland | Official Music Video | Eurovision 2023

Imposibilita pasar desapercibidos. El rapero Käärijä se ganó al público del Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) de este año, el festival de preselección del candidato de Finlandia y logró hacerse con un total de 529 puntos por su actuación de Cha Cha Cha con la que he puesto a saltar a todo el mundo.

10. Chequia: Vesna y My Sister's Crown

Vesna - My Sister's Crown | Czechia | Official Video | Eurovision 2023

El grupo integrado por mujeres Vesna pisa Liverpool con fuerza con su tema My Sister's Crown, con letras en inglés, checo, búlgaro y ucraniano. Esta banda de cinco cuenta con dos álbumes bajo el brazo y en sus trabajos mezclan el folclores con el pop más moderno.

11. Israel: Noa Kirel y Unicorn

Noa Kirel - Unicorn | Israel | Official Music Video | Eurovision 2023

No, no es Chanel, la anterior representante de nuestro país. Aunque eso fue lo que muchos pensaron cuando vieron la interpretación de Noa Kirel, representante de Israel en Eurovisión 2023, y su Unicorn. Un tema en el que la artista habla de autoempoderamiento y aceptación y que fue escrito por Doron Madalie, compositor de la última canción israelí que ganó en este concurso.

12. Portugal: Mimicat y su Ai Coração

Mimicat - Ai Coração | Portugal | Official Music Video | Eurovision 2023

Bajo el nombre artístico de Mimicat se oculta Maria Isabel Lopez Mena, la artista portuguesa que viene pisando fuerte para hacer ganar a su país y lo quiere dar todo. Ya adelantó antes de la primera semifinal que su objetivo es traer al escenario un "cabaret lujoso y con glamour".

13. Noruega: Alessandra Mele y su Queen of Kings

Alessandra - Queen Of King | Noruega Eurovision 2023

Alessandra Mele consiguió el pase a Liverpool para convertirse en la representante de Nurega el pasado mes de febrero en el Melodi Grand Prix. Con su canción 'Queen of Kings' busca alzarse con el micrófono de oro con una letra que habla sobre se runo mismo y superar los desafíos.

14. Serbia: Luke Black y Samo Mi Se Spava

Luke Black - Samo Mi Se Spava | Serbia Eurovision 2023

La canción que Serbia ha elegido para Eurovisión 2023 es Samo mi se spava, un tema en serbio e inglés con el que Luke Black busca conquistar el Liverpool Arena. El representante del Festival de la Canción ha elegido una canción que mezcla sonidos electrónicos, indie y pop y que habla del deseo del artista de dormir para siempre y escapar de los problemas del mundo.

15. Suecia: Loreen con su Tatoo

Loreen - Tattoo | Sweden | Official Music Video | Eurovision 2023

Este año Suecia se presenta como una de las candidatas favoritas para ganar Eurovisión con Loreen y su Tatoo. La artista volverá a subirse al escenario después de ganar el festival en 2012 dispuesta a volver a conquistar a todos los eurofans.

16. Ucrania: TVORCHI con Heart of Steel

TVORCHI 'Heart of Steel' | Ucrania Eurovision 2023

El dúo TVORCHI será el encargado de representar a Ucrania en el Festival de Eurovisión 2023 tras conseguir el año anterior el micrófono de cristal. Los harán con Heart of Steel, una canción que habla del "espíritu de las personas que están hechas de libertad y acero".

17. Albania: Albina & Familja Kelmendi y Duje

Albina & Familja Kelmendi - Duje | Albania | Official Music Video | Eurovision 2023

Por último , presentamos a Albina & Familja Kelmendi, que no es un grupo cualquiera. Se trata de una banda formada por miembros de una misma familia y ya han conseguido lo que no logró su predecesor: pasar a la Gran Final.

18. Bélgica: Gustaph y su Because of You

Desde Bélgica llega a Eurovisión Gustaph. Este artista, cuyo nombre real es Stef Cars, mezcla sus talentos como cantautor y productor para presentarle a Europa su canción Because of you, un tema con ritmos electrónicos que nos recuerda a los sonidos de los años noventa que, triunfe o no en este certamen, seguro que pronto empezamos a escuchar en las discotecas.

19. Austria: Teya y Selena con Who The Hell Is Edgar?

Taya y Selena, el dúo femenino, llega a Eurovisión 2023 para representar a Austria con su Who The Hell is Edgar? , una canción con la que buscan conseguir el micrófono de cristal. Sin duda, un tema con sonidos pop y eléctricos que podría hacerse con todas las discotecas este verano.

20. Australia: Voyager y su Promise

Blanka - Solo |Polonia Eurovision 2023

Australia, uno de los países que participa en Eurovisión llegado desde fuera del territorio del continente, también ha llegado a la final del certamen este 2023 gracias a la reconocida banda de synth-metal Voyager. Promise es una propuesta potente con un lado oscuro que evoca a los sonidos de los años ochenta.

21. Polonia: Blanka y su Solo

Este año, Polonia ha elegido como representante en Eurovisión 2023 a Blanka. La artista consiguió el pase a Liverpool en el Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizju bije (¡Aquí late el corazón de Europa!) con su canción Solo. Un tema que habla de desamor, concretamente de una persona que se ha cansado de tener una relación tóxica y que quiere pasar página.

22. Eslovenia: Joker Out con Carpe Diem

La banda Joker Out serán los representantes de Eslovenia en el Festival de la Canción 2023 y con su tema Carpe Diem buscarán conquistar Liverpool. Una letra que te lleva a disfrutar de las cosas que la vida te pone en tu camino, con música y con baile.

23. Lituania: Monika Linkytė y su Stay

La cantante Monika Linkytė acude al festival europeo con una versión más corta de Stay que le ha servido para pasar a la gran final. Pero no es la primera vez que la artista compite en este festival, ya lo hizo hace ocho años, en 2005con la canción This Time, junto a Vaidas Baumila, quedando en el puesto número 18.

24. Estonia: Alika y Bridges

Alika se alzó como ganadora del Eesti Laul 2023 para representar a Estonia en Liverpool, justo antes se había proclamado también como vencedora de Estonian Idol con su tema al piano y es considerada como una de las grandes baladas del concurso europeo.

25. Chipre: Andrew Lambrou y su Break A Broken Heart

Aunque represente a Chipre, la verdadera nacionalidad de Andrew LambrouBreak es la australiana pero tiene antecedentes grecochipriotas. Tiene la difícil tarea de lograr que Chipre, que ha participado 32 veces en Eurovisión, logre ganar, por una vez, el concurso. ¿Lo conseguirá?

26. Armenia: Brunette y su Future Lover

En la segunda semifinal de Eurovisión 2023 Elen Yeremyan consiguió la clasificación de Armenia. Bajo el nombre artístico Brunette, esta cantautora de 21 años representará a su país cantando en armenio con la que promete ser una de las apuestas más urbanas y electrizantes.