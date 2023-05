Belén Aguilera continúa en racha y nos trae ‘Ilusión óptica’, su nueva canción de ‘Metanoia’

Lo prometido es deuda. Belén Aguilera dijo a finales de enero que, hasta el lanzamiento de su próximo EP, Metanoia, iba a cerrar cada mes con nueva música, y en lo que llevamos de año ha cumplido mes sí, mes también.

La artista ha vuelto a cumplir su palabra y este 26 de mayo llegará a todas las plataformas Ilusión óptica. Un tema que se suma a los tres que le suceden y que formarán parte de este proyecto en el que la intérprete de Antagonista está explorando un nuevo sonido, acercándose a la música electrónica y al hyper-pop.

Como ya explicó, este nuevo proyecto habla de un cambio a nivel personal y espiritual, de ahí el nombre que le ha dado y que hemos podido comprobar en Galgo, PAS o Nadie me ha preguntado.

En el adelanto que ha compartido en las redes hemos podido escuchar un breve adelanto de lo que será la letra, así como del vídeo: "Sería ideal, pero te juro que esa no soy yo. Voy a perder el control, es una ilusión óptica. No, y si ese es mi reflejo, le digo que no, mejor tapalo porque es una ilusión óptica", dice uno de los versos. Así pues, junto al vídeo aparece ella con destellos grabándose en frente del espejo con unas gafas en tono verde y una sudadera.

La joven no es una artista más y es que, a través de su música, sus letras y su delicadeza a la hora de contar historias hace que todos sus fans conecten con ella y que su voz consiga tocarnos la patata, aunque sea con ritmo.

Las reacciones por parte de sus fans y conocidos no han tardado en llegar, y es que, desde luego, todo lo que toca lo convierte en magia: