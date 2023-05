Elton John conquista Barcelona

Anoche, el cantautor y pianista inglés Elton John ofreció el primero de sus dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona dentro de su gira mundial The Farewell Yellow Brick Road, con la que se despide de los escenarios tras más de 50 años de carrera.

Tan solo pasaban unos cuantos minutos de las 21.00 horas, cuando John aparecía en el escenario luciendo un elegante frac negro con lentejuelas y detrás de los cristales rosas de unas redondas y gruesas gafas que destellaban para sentarse ante un piano de cola y abrir el espectáculo con Bennie and the Jets.

"¡Barcelona, buenas noches! Estamos muy felices de estar aquí después de tanto tiempo. Gracias por la paciencia", decía la estrella británica a un público entregado con el que finalmente se ha podido reunir tras aplazar el concierto en dos ocasiones: se anunció para octubre de 2020, se pospuso a octubre de 2022 y finalmente ha tenido lugar en mayo de 2023.

La buena música fue la protagonista de un concierto, en el que el artista se ha mantenido fiel al repertorio que viene repitiendo desde que empezó su larga gira de despedida. En cada uno de los más de 300 conciertos de este tour, concretamente el de ayer fue el 306, la sorpresa no es el repertorio, sino comprobar la gran cantidad de buenas canciones que ha compuesto a lo largo de su vida y con que talento las interpreta.

Elton John ha compuesto gran cantidad de buenas canciones a lo largo de su carrera profesional. / Michael Ochs Archives/Getty Images

Arropado por el guitarrista Davey Johnstone, el batería Nigel Olsson, los percusionistas Ray Cooper y John Mahon, Kim Bullard en los teclados y Matt Bissonette en el bajo, el artista ha actuado ante 16.000 personas; un público intergeneracional que ha bailado con The bitch is back, I'm still standing, Crocodile rock y Saturday night's alright for fighting, en el tramo más festivo del concierto, y se ha enternecido en Sorry seems to be the harderst word o Candle in the wind, esta última interpretada sólo con voz y piano.

La banda ha brillado especialmente en Levon y el público ha agradecido enfervorecido Rocket man, Tiny dancer, Sad song y Your song.

Elton John se ha levantado del piano después de cada canción para dar las gracias al público y en dos ocasiones ha recorrido el escenario de punta a punta para poder mirar de frente a todos los presentes, a pesar de las dificultades que tiene para moverse desde que se lesionó la cadera.

"He estado 10 veces actuando en Barcelona y 44 en España. Nunca os olvidaré, estáis en mi cabeza y en mi corazón", ha dicho el cantante antes de entonar Goodbye yellow brick road, canción con la que ha cerrado el concierto.

Elton John en una fotografía tomada en 1972. / George Wilkes/Hulton Archive/Getty Images

Este martes 23 de mayo volverá a subirse al escenario para ofrecer su segundo concierto en la Ciudad Condal que, como en el de este lunes, también ha colgado el cartel de "no hay entradas".

The Farewell Yellow Brick Road

Tras su paso por la capital catalana, el The Farewell Yellow Brick Road los llevará por Amberes (Bélgica), también con una doble cita y por una gira por Reino Unido con paradas en Londres, Manchester, donde dará tres conciertos; Leeds y Birmingham, también con triple cita.

A finales de junio seguirá por París (Francia); Zurich (Suiza); Copenhague (Dinamarca) y Estocolmo (Suecia), donde el 8 de julio pondrá punto y final a una carrera de 38 discos de oro, 31 álbumes de platino y multiplatino, más de 50 éxitos 'Top 40' y más de 4.000 actuaciones en más de 80 países desde su primera gira, en 1970.

A lo largo de su trayectoria musical, Elton John ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo y ha conseguido el récord del single más vendido de todos los tiempos, con Candle in the Wind, que vendió más de 33 millones de copias, así como cinco premios Grammy, incluido un Grammy Legend, un Premio Tony, un Oscar, un Brit Award, además de ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1994.