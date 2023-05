Diphda nos presenta su proyecto artístico mientras triunfa entre los oyentes norteamericanos con 'Changes'

Con 22 años recién cumplidos, Santiago Lacunza lleva casi tres años dándose a conocer al mundo bajo el nombre artístico de Diphda. Un periodo de tiempo en el que el artista navarro no ha dejado de trabajar: con un primer EP y la publicación de su disco debut, ACUARELA, a finales del año pasado, ahora visita Los40.com para hablarnos de su proyecto musical y presentarnos el primer avance de su nueva mixtape: Zafiros.

En esta entrevista, además, el hermano pequeño de Natalia Lacunza nos explica sus inicios en el mundo de la música, la necesidad de presentarse al mundo alejándose de su apellido, las dos caras de la moneda de la escena nacional más independiente y sus proyectos de futuro. ¿Nos acompañas?

LOS40: Han pasado 3 años desde que lanzaste tu primera canción, 2030, pero me imagino que la idea en torno al proyecto de Diphda llegaría antes, ¿cómo y cuándo decides lanzarte a hacer música?

Diphda: Yo siempre desde pequeño empecé en la música, sobre todo por la lírica. Escribía unos poemarios y creo que con 12 años el que era mi mejor amigo de entonces me enseñó lo que era el rap. Me enseñó a KCO, y ahí es cuando me metí más en la música y empecé a escribir canciones de rap y tal. Y antes tenía otro nombre que no era Diphda, que era Lacun, como mi apellido.

Llevaba como cuatro años haciendo música, sacando discos de rap… todo bastante niño rapero y tal… bastante pureta como de niño joven que no tiene ni idea… y llegó un punto en la que una de las causas que dije “oye, quiero dedicarme a esto de verdad” es que mi hermana entrase en Operación Triunfo, tuviese ilusión, ver que se podía y ver que estaba entendiendo cosas de la industria y que funcionaba. Y yo seguía investigando con más música, empecé a abrirme a otros géneros, empecé a cambiar mi prioridad musical y empecé a escuchar ritmos más rápidos, trap, electrónica… sobre todo electrónica francesa que yo creo que es mi mayor influencia.

En ese punto de cambio de géneros yo decidí cambiar el nombre a Diphda. Decidí mudarme a Madrid para estudiar la diplomatura de Creación y producción musical y dije “voy a intentar dedicarme a esto porque es lo que me mola y es lo que quiero hacer”.

La primera canción que hice después de decidir hacer este cambio fue 2030, que fue una canción que hice con Fectro, que era la primera persona con la que trabajaba en serio dentro de la música. A la gente le gustó, a nosotros nos encantó el proceso y dije “vale, definitivamente tenemos que hacerlo”. Y desde entonces han pasado tres años.

¿Por qué Diphda? ¿Hay alguna anécdota detrás?

Sí. Yo llevaba mucho tiempo diciendo que no quería ser Lacun porque ya estaba mi hermana, que ya es Natalia Lacunza y porque Lacun también es el nombre de mi hermana pequeña en baloncesto. No puedo llevar Lacun, tengo que pensar otra cosa.

Y yo tenía el nombre de Diphda guardado de una anécdota con unos amigos. Estábamos en casa de un amigo en una noche de verano y tenía un sofá mirando como a un ventanal y les estaba enseñando el primer disco que estaba haciendo yo. Era la primera vez que escuchaban mis canciones, canciones hechas por mí.

Y la última canción de ese disco era como una canción más ambiental, más pop, y nos encantó a todos y nos emparanoiamos con esa canción y con una estrella. Que era Diphda, que es una estrella de la constelación de Cetus. La estuvimos buscando con la app esta de astrología y me guardé el nombre porque fue un momento muy bonito. “Mis amigos acaban de aceptar esto que hago, que no me he atrevido a enseñarlo hasta ahora y les ha gustado mucho”. Ha sido como esta coincidencia de todos en una canción, es como mirar esta estrella y ver un movimiento raro en ella. Me guardé ese nombre y al año y medio tenía que cambiar de nombre y ese era el que más me convencía.

En estos años has lanzado un EP, Awoken, y tu primer disco, ACUARELA, además de que hace unos meses diste tus primeros conciertos. ¿Cómo estás viviendo todas estas primeras veces dentro de la industria?

Pues muy emocionante, la verdad. Porque estoy aprendiendo a pasos agigantados y yo siempre, hasta ahora con ACUARELA, había estado siempre haciendo música para escucharla en auriculares. No para llevarla a directos, muy electrónica. Mi intención era transmitir los estímulos, pero solo a través de las plataformas porque tengo un miedo escénico bastante gordo.

Entonces hacer mi primer concierto, que fue en la Sala Clamores de Madrid, fue como “vale, tengo todos estos nervios aquí, voy a vomitar, pero vamos a hacerlo”. Y salió muy bien, salí muy contento y a partir de ese concierto como que cambié y ya no me pongo igual. Ya no tengo el mismo enfoque ni el mismo pensamiento. En vez de tener miedo es “venga, vamos a disfrutar, me lo sé, es mi repertorio, vamos a hacerlo”.

El productor FECTRO te ha acompañado desde tus inicios como cantante. ¿Cómo le conociste? ¿Cómo surge esta unión entre los dos?

Pues es un poco gracioso porque, mira, yo de pequeño jugaba mucho a un videojuego de la Play que se llama Black Ops 2, y jugaba mucho con un chico de Madrid y vi por redes sociales que empezó a sacar música. Entonces yo le hablé y le dije “Oye, yo también hago canciones. Hago rap, voy a ir a Madrid esta semana, si quieres nos juntamos un par de días y hacemos una canción”. Pues el chico que le producía a mi amigo de la Play era Fectro. Entonces bajé esos dos días, conocí a Félix (Fectro) y a los tres meses preparamos un viaje de cinco días a su casa y nos quedamos internos currando literalmente 23 horas al día y sacamos la canción de Paradise, la canción de 2030… Sacamos como cinco canciones de esos cinco días y fueron las primeras de decir “Wow, esto mola mucho, vamos a seguir por aquí”.

Hace justo tres semanas lanzabas a las plataformas Zafiros, que es el primer adelanto de tu próxima mixtape. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto?

Pues tenía muchas ganas de embarcarme en un proyecto así. Porque es un proyecto bastante experimental, bastante enfocado al directo. Con sonidos más up-tempo, más ruidos, es más estridente que todo lo que he hecho hasta ahora. Sigue teniendo todo el sonido y toda la calidez que es típica del sonido de Diphda pero es más estridente. Es como una exaltación de mi personalidad musical, por así decirlo.

Y me ha gustado mucho porque aparte de trabajar con Fectro, también he podido trabajar con Pedrache, que es un chico que hace música increíble. Y aparte de todo esto he participado en las producciones, en concreto dos. Una es la de Zafiros y la segunda es la de Runways, que aún no ha salido.

Y Zafiros es uno de los temas que le llevé producido a Félix y con él le cambiamos un poquito el sound choice. Yo llevé ya toda la canción e intentaba mezclar todo este sonido que está saliendo nuevo del Jersey Club, que es un género pum-pum-pum-pum, pero juntándolo con algo más poppy. Quería buscar una forma de hacer algo en castellano, chulo, que sea poppy, que sea chatchy, pero con esa rítmica del jersey.

Me imagino que tu hermana Natalia Lacunza ha podido escuchar las canciones de este proyecto. ¿Acudes a ella en busca de consejo? ¿Se ha convertido en un referente para ti?

La verdad es que me da bastante rabia pero la verdad es que mi hermana es bastante referente en cuanto a música. Sobre todo me referencio mucho en la música que aún no ha sacado y que va a salir, que es increíble. Siempre la veo con un talento para las letras, para las melodías y con un oído y una facilidad para sacar las cosas… Además que está investigando espacios sonoros que a mí también me gustan mucho.

Además, le he enseñado mi música y le ha gustado bastante. De hecho ha dicho que es lo que más le gusta hasta ahora de lo que he hecho. La verdad es que esta nueva mixtape, que no lo he puesto en ningún lado pero se va a llamar Lento, es una música bastante experimental, que a lo mejor no es fácil al oído pero que sí la llegas a entender y le prestas atención transmite una serie de cosas que una canción normal, con una estructura normal y una técnica de sonido normal no puede transmitirte. Y es algo que en esta época es lo que buscamos. Sobre todo las personas más jóvenes, que es encontrar la máxima cantidad de estímulos en el menor tiempo posible. Ahora con las redes sociales, con Tiktok, hay que sacar música cada dos días… Mi intención con la música es generar diferentes estímulos y diferentes situaciones en el ambiente.

¿Y te ha costado encontrar tu propio sonido, encontrar tu propia voz?

La verdad es que ha venido un poco solo, de forma natural, y aunque cambie bastante el tipo de canciones que estoy haciendo siguen teniendo esa esencia parecida a todo lo anterior. La verdad es que no es intencional, me gustaría que fuese así, pero no lo es. Sigo trabajando con la misma gente y yo creo que por eso tenemos esa homogeneidad en el estilo.

Hace un par de semanas se confirmó la llegada de Operación Triunfo 2023 a Amazon Prime, ¿ha pasado por tu mente presentarte a los castings?

No, la verdad es que no creo que sea un programa para mí. Porque no considero que tenga tanto nivel de intérprete como para un programa así. Si fuese un programa más enfocado a la composición de temas, o a la composición de canciones propias o versionar… Eso igual sí, pero como en realidad es un programa tan enfocado al intérprete y yo no me siento preparado, no pasa por mi mente.

Como artista de la escena independiente/underground nacional, ¿que encuentras positivo y negativo dentro de la industria?

Lo mejor son las experiencias con la gente, sobre todo aquí en Madrid. Porque yo en Pamplona no encontraba mi sitio ni mi zona artística para estar cómodo. Aquí he encontrado círculos súper abiertos que se intercambian arte constantemente, hablan de un montón de cosas y hay una confianza y una empatía muy grande. Sobre todo en los ambientes emergentes se hace piña.

Y lo malo es que es muy estresante, hay mucha competencia, aunque no sea una competencia de quitarle el puesto al otro. Yo quiero crecer como tú, ¿sabes?, hay como mucha exigencia: tienes que ir a este evento, tienes que sacar estas canciones, tienes que darles una vuelta porque tienen que ser mejores, le tienen que gustar a este tipo de gente… Todo el rato tienes que sacar cosas, y sacar cosas que no hace el resto de gente para intentar diferenciarte. Entonces creo que lo peor es este estrés…

Lanzaste a principios de año un pequeño EP con una cover de Changes de XXXTentacion y varios remixes, ¿cómo estás notando la acogida del público?

Pues ha sido muy heavy, la verdad. Yo no me lo esperaba. Sobre todo ha gustado en países como Estados Unidos y Canadá porque es música con referencia anglosajona, bastante TikTok.

Pero la recepción ha sido muy loca al ver que a la gente le ha gustado tanto. Entonces decidí hacer los remixes. Y muy chulo porque aparte de responder bien a la original han respondido bastante bien a los demás. Y estoy muy contento porque esa canción llevo cantándola y tocándola en el piano desde hace mil años, porque fue muy importante en un momento muy importante para mí. Y ver que a la gente le ha gustado y cómo la interpreto me gusta mucho y me llena mucho, la verdad.

Acabamos de ser testigos de Eurovisión 2023 y ya se han abierto los plazos para presentar candidaturas al Benidorm Fest, una plataforma que ha demostrado ser todo un escaparate para artistas independientes. ¿Es una puerta que tienes abierta?

Pues hasta ahora no me lo había planteado, la verdad. Porque he estado con este proyecto del primer disco y la mixtape. Con la música tan alternativa no está mi foco en Eurovisión. Pero ahora, con lo siguiente que haga, no lo descarto si encuentro alguna canción chula que pueda valer para el Benidorm Fest.

¿Qué planes tienes para el resto del año?

El próximo concierto que tengo es en el 1 de junio en el Primavera PRO de Barcelona y el siguiente es en 3 en Alcalá de Henares.

Además, el 25 de este mes saco el segundo y último adelanto de la mixtape, que se llama Se rompe. Es una de las canciones más alternativas de la mixtape de la que estoy más orgulloso.